新人天價月薪「比部長多」！藍委揭住都中心薪資亂象 花敬群：算法不正確

國民黨立委許宇甄今指出，115年度住都中心正式員額僅比今年多35人，薪資支出卻暴衝8929萬元，新增人員平均月薪達21萬2000元，加總後的年薪達316萬元，呼籲內政部處理住都中心薪資亂象問題。國家住都中心董事長花敬群表示，算法不正確才會導致整體薪資平均看起來暴增為三倍。

花敬群受訪表示，這是將整體薪資成長幅度搭配新進人員人數，算法並不精確，因為需要考慮到幾點，包含住都中心員額增加，也會增加總薪資，另外有些是考績甲等的人，本來就會薪資增加一級，「這些都是正常的一個薪資調整」，那現在許委員通通計入30幾個人的薪資，才會造成整體薪資平均暴增為三倍，「事實上怎麼可能這樣做。」

住都中心也發新聞稿表示，針對立委指稱115年度薪資預算暴增疑慮，是對預算內容嚴重錯誤解讀，這筆增幅預算8929萬反映住都中心因應國家重大政策擴大及整體業務量成長，所須支應的專業人力成本總和，包含114年既有員工配合公教人員調薪、320位考績甲等晉級，占整體員工約七成、以及114年新增近百位員額薪資之總和。

住都中心強調，並非如委員辦公室計算，上述增幅預算僅為115年新增員額35人薪資，其金額已超出中心現有平均薪資7萬水準三倍。國家住都中心所聘均為都更、不動產、工程營建等高度專業人才，薪資結構是為了有效延攬與留任專業經理人，本中心員工薪資表皆經過董事會通過，新進人員之敘薪皆依薪資表標準核敘。