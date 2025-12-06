助理費除罪化修法掀議 陳玉珍否認「被迫」：法制化才能避免觸法

快訊

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

助理費除罪化相關修法，讓國會助理圈炸鍋，主提案人、國民黨立委陳玉珍也因此遭非難，有藍委為其抱不平，指她是背黑鍋的人。陳玉珍今否認「被迫」一說，她表示，助理費本就要法制化才不會讓人誤觸法網，無所謂圖利問題，況且很多事情要做，很多國家都是撥給國會辦公室

助理費除罪化相關修法引發國會助理圈譁然，有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「總統副總統選舉罷免法」，替曾助鴻海創辦人郭台銘連署參選總統卻涉賄的屏東縣前議長周典論解套，「憑什麼讓我們被汙名化，幫特定人解套？明年所有縣市長都得被迫扛後座力。」有藍委更指助理費除罪化被批評，陳玉珍是代罪羔羊。

陳玉珍說，「沒有被迫啊，怎麼會被迫呢？因助理費本來就是要法制化，寫得很清楚，才不會讓那麼多人誤觸法網。」這沒有什麼圖利問題，因為政治人物能不能當選，還是要對選民負責。

陳玉珍表示，有人說修法後全部錢入口袋，那不可能，要選民服務，要有地方助理、法案助理、寫質詢稿的、隨行人員等，有很多事情，立法委員沒有那麼容易做。沒有所謂「錢不會拿去請助理」等。

陳玉珍提到，世界先進國家如美國、英國、德國等，很多國家都是撥給國會辦公室，她看過世界各國制度，手上也有世界各國的制度比較，都是撥給國會辦公室。

