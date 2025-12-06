快訊

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

警執勤交管遭撞重傷…副總統「幫輔選釀悲劇」？同行綠委還原當天情況

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統蕭美琴（前排左）昨天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（前排右）陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（前排左）昨天由民進黨徵召的宜蘭縣長參選人林國漳（前排右）陪同，到礁溪視察金柑果園。圖／民眾提供

24歲林姓警員5日在副總統蕭美琴車隊交管任務中，不幸被民車撞成重傷，經搶救後轉進加護病房。國民黨立委吳宗憲批評，蕭美琴來幫民進黨宜蘭縣長候選人林國漳輔選，基層警員被當成輔選工具。民進黨立委陳俊宇表示，蕭美琴來宜蘭關心長照與農民災損，並慰問參與光復救災物資超人的復原狀況，絕非輔選行程，而是將對宜蘭的關心付諸行動。

陳俊宇指出，昨天他陪同蕭美琴前往礁溪，關心農民災損以及慰問參與花蓮光復救災的「物資超人」傷後復原情況，一行人也到頭城安老院關心長照成效，絕非外界揣測的輔選行程。

陳俊宇說，蕭美琴是對宜蘭的關心付諸行動，昨天晚上第一時間得知意外之後，他隨即前往陽明大學附設醫院向傷者表達關心，並拜託醫療團隊全力急救，只有給予最好的醫療救治才能讓家屬安心，也請大家一起集氣，祝福傷者早日康復。

