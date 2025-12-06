立院委員會審查如虛設 學者憂：濫用「逕付二讀」淪多數暴力

我國超野政黨長期對立，許多爭議性法案在立院難達成共識，也因此國會多數黨往往會藉由逕付二讀的方式，跳過委員會審查，直接到院會二三讀表決闖關。學者指，「逕付二讀」本意在處理無爭議的法案，現卻用在爭議性法案，失去制度設計初衷，如此做法有點「多數暴力」。

我國立法院採「委員會中心主義」，共有內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境8個常設委員會，法案、預算都需要經委員會初審，才會進入院會二、三讀程序。然實務運行至今，多數黨往往把逕付二讀當成迴避討論、加速審查的工具，「委員會中心主義」形同虛設。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，「逕付二讀」其實是要讓沒有爭議性的法案，例如可能只是有些文字修正，不需經過委員會；或是有些屬於緊急性、時效性等得趕快通過的法案，省去委員會討論的時間。

蘇子喬表示，爭議性法案理論上應該要透過委員會裡的實質討論程序專業審查，現在卻反過來，爭議性法案因不想在委員會裡討論，就用逕付二讀的方式處理，再走到黨團協商度過冷凍期一個月後就表決，過程沒有實質討論，直白點說有點「多數暴力」了。

蘇子喬強調，少數黨在立法院不是毫無作用，還是有少數、多數之間討論折衝的過程，爭議法案甚至會召開公聽會，若直接逕付二讀，這過程也被扼殺了。他認為，原因源自朝野互不信任，都擔心在實質審查過程中，引發更大衝突，或媒體、社會上的效應。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，逕付二讀的確如民進黨立院黨團總召柯建銘所說，也是議事程序的一種。然而針對可能具較大政治爭議的議案，國會多數黨或聯盟為免「夜長夢多」，擔心議案在委員會中遭杯葛，利用逕付二讀手段迅速通過議案，將委員會中心主義虛級化，也是在現行制度下的巧門，如此可能失去制度原本被賦予的意義。