從反滲透到中天條款 看立院消失的委員會中心主義

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立院黨團5日以人數優勢將「黨產條例」修正草案，自委員會抽出逕付二讀。民進黨團對此強烈不滿，高舉手板表達不滿。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團5日以人數優勢將「黨產條例」修正草案，自委員會抽出逕付二讀。民進黨團對此強烈不滿，高舉手板表達不滿。圖／聯合報系資料照片

國民黨籍召委立院交通委員會召委洪孟楷原本排定下周一將審查攸關中天關台的「衛星廣播電視法」，但國民黨團卻搶先一步在本周五將該法黨版逕付二讀。民進黨團批評，本屆立院在野黨多次將法案「逕付二讀」，讓國會猶如失速列車。但民進黨團總召柯建銘過去曾說，「逕付二讀也是議事程序的一種」，藍委就酸，也不看民進黨過去多數如何霸道。

國民黨團將已經排入立院交通委員會審查的衛廣法黨版逕付二讀，但洪孟楷仍堅持，下周已排好詢答，希望大家都能在委員會中詢答，是比較負責任態度。

有藍委透露，黨團大會上根本沒有討論該案要逕付二讀，既然過去一直希望是委員會中心主義，沒有在委員會充分溝通，豈不弱化委員會功能，並非好事；另一名藍委認為，在野對修衛廣法有初步共識，是不能隨便關電視台，至於怎麼把關，各委員版本不一細節應好好討論，黨團未與其他人溝通有點奇怪。

其實立法院在審理爭議法案時，多數黨強行採取逕付二讀方式早已不是新聞；民進黨立院黨團在2019年公投法、反滲透法逕付二讀，甚至連2022年總預算案也一度逕付二讀，最後還是經朝野協商才回復至各委員會審查。2024年大選後開啟朝小野大的國會，藍白則更頻繁使用逕付二讀，讓法案跳過委員會討論。

民進黨立委吳思瑤盤點，本屆藍白已將財劃法等十多項法案逕付二讀，立法院程序正義、委員會中心主義已經全都崩壞，國會就像失速列車。

民進黨立院黨團副幹事長委范雲表示，逕付二讀是希望加高共識法案快通過的議事程序，但絕非國會常態，藍白卻把「暴衝立法」當成習慣，法案沒有討論就被強行通過，對國家未來與全民權益造成嚴重傷害。

國民黨團書記長羅智強指出，黨團版衛廣法逕付二讀與委員會排審不衝突，到時審查歸納大家意見，最後法案都進到協商再到院會。

國民黨立委林德福則反嗆，執政黨稱在野是失速列車，也不看民進黨過去在國會多數是如何霸道，「他們想擋也擋不了。」

法案 民進黨 國民黨 立法院 NCC

