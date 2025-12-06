為特定人修除罪化法案 藍委怨「非自願推案」…國民黨陷茶壺內風暴

助理費除罪化相關修法，不但讓國會助理圈炸鍋。有藍委表示，不只助理費案，黨中央還要藍委修「總統副總統選舉罷免法」，替曾助鴻海創辦人郭台銘連署參選總統卻涉賄的屏東縣前議長周典論解套，「憑什麼讓我們被汙名化，幫特定人解套？明年所有縣市長都得被迫扛後座力。」

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，助理費由立委統籌運用，包含陳玉珍及參與連署的27名藍委頓時成輿論眾矢之的。但知情人士表示，此案並非由陳玉珍辦公室草擬，陳玉珍只是被「交辦」。

有藍委透露，日前國民黨秘書長李乾龍在與國民黨團餐敘時，除了拜託黨團協助助理費案，還有周典論涉犯的「總統副總統選舉罷免法」，以及修正「不當黨產條例」，希望能幫整個國民黨產問題解套。

一名區域藍委說，陳玉珍因為助理費除罪化修法這事情被罵翻，但陳玉珍只是背鍋的人，「黨團三長都不敢明面上衝了，為什麼要我們去過？」他更不能理解為什麼要幫周典論解套，是周典論自己去幫郭台銘連署，把整場大選弄得烏煙瘴氣，「我們全部人都要被汙名化，還要幫周典論解套？我很難過得去。」

該藍委表示，明年是縣市長大選，國民黨在立院的所作所為會讓所有縣市長被迫扛後座力，大家都很好選嗎？他坦言，他很希望處理這些案子的委員會召委，「全都不要排案」。

另一藍委說，黨中央要不要出來表態？藍委面對這些政治性法案，甚至可能被批為自肥的法案，是非常有壓力的，這些法案也不是藍委想做的，黨中央躲在後面，這樣好嗎？

國民黨發言人、立委牛煦庭助理費爭議表示，黨中央跟黨團定期針對法案的想法交換意見，不管誰當主席都有這樣的過程。國民黨屬「黨團自主制」，黨團總召兼任政策會執行長，所有法案發動的節奏由黨團大會做最後決定。對助理費修法，社會各界批評指教都會列入參考，未來審查、協商均保留一定的調整空間。