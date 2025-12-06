出席新北苗栗同鄉會會員大會 賴清德拜託鄉親支持陳品安、蘇巧慧

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
賴清德總統今出席新北苗栗同鄉會第十六屆第一次會員大會，提及中央在苗栗推動的相關重大建設，也拜託台下苗栗同鄉會鄉親，支持民進黨提名的陳品安及蘇巧慧。記者江婉儀／攝影
賴清德總統今出席新北苗栗同鄉會第十六屆第一次會員大會，提及中央在苗栗推動的相關重大建設，也拜託台下苗栗同鄉會鄉親，支持民進黨提名的陳品安及蘇巧慧。記者江婉儀／攝影

賴清德總統今出席新北苗栗同鄉會第十六屆第一次會員大會致詞時，提及中央在苗栗推動的相關重大建設，也拜託台下苗栗同鄉會鄉親，支持民進黨提名的陳品安蘇巧慧

賴清德表示，這幾年來，從蔡英文上任之後，對苗栗縣的發展是非常關心、非常支持的。不會因為苗栗都是國民黨執政，就把它疏忽了。過去他也曾得到蔡總統指示，當時苗栗財政比較不好，公務員薪水發不出來，要幫忙這個問題。

賴清德說，苗栗還要持續推動建設計畫，第一是竹南科學園區，當時在蔡總統支持，時任院長蘇貞昌大力支持台積電，建設「封裝測試第六廠」，2020年開始投資，2022年開始量產，現在發展的很好。還有銅鑼科學園區現在也很堅固，工廠進駐也很好。除了台積電去竹南外，這樣還不夠，要提升苗栗未來發展的方向，要往科技方向想。

賴清德說，新竹科學園區主要在新竹縣市，如果有外溢就是到桃園，但是苗栗的外溢效果比較少，好康比較少，所以現在要把苗栗拉進來，叫「桃竹苗大矽谷計畫」，成為台灣北部的「新矽谷」，未來的科技發展跟前景可期，我們會繼續做。

賴清德接著說，苗栗會越來越好，也非常希望，大家能夠選一位專業、有能力、願意為苗栗格式的縣長，拜託大家支持民進黨推薦的陳品安。陳是台大財經系的高材生，又取得法律碩士學位，律師高考及格，本來在台北開業，因為關心苗栗的發展、環境保護等，經常往返台北苗栗，後來住在苗栗，拜託鄉親父老，支持認真、專業的陳品安。

賴清德表示，新北歷屆的縣領導中，表現最好的一任縣長，就是蘇貞昌縣長，讓新北市脫胎換骨，有機會改頭換面，進一步發展，而現在蘇巧慧要選新北市長，拜託大家支持她，大家對蘇巧慧很熟悉，不但是法律系高材生，律師高考及格，也曾經留學過，還有一個成績贏過他，就是立院15次評鑑第一名，真的很了不起，已經贏過他了，拜託大家要選就選最好的，拜託大家支持蘇巧慧。

賴清德 蘇巧慧 陳品安 新北 苗栗縣

