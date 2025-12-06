快訊

賴總統：民主是台灣唯一的方向 絕對不走威權回頭路

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統今天出席「2025年世界人權日典禮」。記者蔡晉宇／攝影
賴清德總統今天出席「2025年世界人權日典禮」時表示，感念受難者前輩堅持自由與民主信念，讓台灣人民走出威權陰影，走向今天的自由民主，未來政府會朝「調查真相，還原歷史」、「保存記憶，向內扎根」及「恢復受難者的清白與尊嚴」三個方向持續努力，讓全世界知道，民主是台灣唯一的方向。

賴總統指出，台灣是以人權立國的國家，絕對不走回頭路，也絕對不容忍台灣社會再次發生過去的慘痛狀況，政府一定會努力，讓國家更安全、讓民主可以更深入，讓人權可以更落實，確保避免過去前輩們所遭受的一切傷害，也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

賴總統說，台灣曾經戒嚴38年之久，很多人受到當時威權政府迫害、汙衊，失去自由、家庭破碎，被抓、被關，甚至失去寶貴的生命，這段歷史絕對不可以忘記。

賴總統表示，多年來政府都依照國際人權的標準，系統性推動相關工作，未來也會朝以下三個方向持續努力：第一，「調查真相，還原歷史」。唯有真相，才能讓社會和解；以歷史為鑑，才能避免重蹈覆轍。今年6月國安局已經報送將近5萬件政治檔案目錄，並將在明年2月移轉入藏國家檔案館，還原戒嚴時期政治事件的真相，未來政府會落實政治檔案開放，並結合學界與民間的力量，在真相的基礎上團結國人，讓歷史的傷痕化為台灣前行的力量。

賴總統指出，第二，「保存記憶，向內扎根」。歷史是爭取自由最重要的教材，會持續推動不義遺址保存與人權博物館的建設，將在地歷史記憶納入學校課程，讓年輕世代理解台灣的歷史，更懂得珍惜得來不易的民主。第三，「恢復受難者的清白與尊嚴」，這是國家遲來但必要的正義，金錢無法彌補民主前輩所失去的青春和自由，核發名譽回復證書代表國家願意承認過錯，也願意承擔責任，政府會繼續努力，讓更多受難者及家屬恢復名譽和尊嚴。

賴總統指出，今天的台灣已經是亞洲的民主燈塔，在各項國際自由度與民主指數的評比中，台灣始終名列前茅，是亞洲少數被評為完全民主的國家之一，但這份榮耀，不屬於任何政黨或個人，而是屬於全體台灣人民，屬於一代又一代願意為民主承擔風險的台灣人努力打拚的結果。

賴總統說，當前的世界威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻的挑戰，但相信經歷過二二八、白色恐怖、美麗島事件的台灣，比任何人都更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。正因為台灣是以人權立國的國家，人民是國家的主人，要讓2300萬人民可以安心生活，國家安全就是最基本的前提，只有守住國家安全，才能真正守住這片土地上每個人的人權與自由。

賴總統表示，台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們，讓全世界知道，民主是台灣唯一的方向；也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展，政府會堅定地站在民主的最前線，讓人權與自由的普世價值，如同玉山的旭日穿透歷史陰霾，照亮台灣每一寸土地，也照亮全世界。

