監院提修法增政務副審計長 李彥秀：反對政治任命 影響獨立與公正

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰／台北即時報導
二位副審計長還不夠，監院提修法要再加一人。圖／聯合報資料照片
二位副審計長還不夠，監院提修法要再加一人。圖／聯合報資料照片

立法院司法及法制委員會下周將排「審計部組織法」修正草案，監察院這次修法主軸為增加審計部人力，包括副審計長都將從二人增加到三人，其中一人比照簡任14職等，也就是政務職。國民黨立委李彥秀質疑，審計應獨立於黨派與政治之外，她支持審計部增加人力，甚至是常務副審計長，但是反對增設政務副審計長。

依據監院提案，審計部置副審計長2人至3人，輔助審計長處理 部務；其中1人職務比照簡任第14職等，其餘職務列 簡任第14職等。相較於先行「審計部置副審計長1人或2人，其職位列第14職等」，監院提出的草案就是要增設政務職副審計長。

依據提案說明，監院認為，為契合整體官制官規設置規範，並因應審計業務需求，增設政職務副審計長是依中央行政機關組織基準法，二級機關得置副首長1人至3人，其中1人應列常任職務，其餘列政務職務；又行政院以外之中 央機關準用之。且現有18個部中，僅審計部副首長均為常務職，未列有政務職， 與其他行政機關設官分職情形顯不一致。

對於增設比照簡任14職等的副審計長一職，民進黨立院黨團表示，審計單位業務愈趨繁重，若有業務需求，組織調整是可討論方向。

不過，李彥秀說，審計部負責監督政府預算執行、審核財務收支、審定決算、考核財務效能，並扮演洞察與前瞻角色，本來就應該獨立於黨派與政治之外，才能維繫審計部獨立運作的空間，以及基層審計人員的尊嚴。

李彥秀質疑，副審計長一直以來都是常務職，從未有設政務職的經驗，此次修法增置政務副審計長，恐影響審計權獨立行使，任命將受到政治力影響，甚至下達政策指導棋，嚴重影響審計部獨立與公正性。

李彥秀也說，除了副審計長外，審計人力也非常重要，否則將淪為「有將無兵」的窘境，目前全國主計人力有1萬2000多人，審計人力僅700多人，嚴重影響審計功能，也容易讓政府有便宜行事的心態。審計部職掌業務日趨繁重，她支持審計部增加審計人力，甚至是常務副審計長，但是反對增設政務副審計長。

李彥秀 監察院

