賴總統：落實客家六箭政見 讓客家文化能成為世界文化

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／民進黨提供
民進黨客家事務部近日舉辦「總統與客青有約」，民進黨主席賴清德偕同客委會主委古秀妃、民進黨副秘書長翁世豪以及客家部主任黃駿翔，共同與各產業領域的客家青年對話交流討論，並參觀客庄青年在各地客庄成果分享。賴清德表示，落實「客家六箭」政見，期許客家青年返鄉，持續深耕客家文化，實踐「越在地，越國際」，進而擴大影響、輸出國際。

賴清德表示，勉勵客家青年能回到故鄉，讓客家青年能代表客家社群，說出客家文化，與政府一起推動客家文化，帶動客家發展，落實「客家六箭」政見，讓客家文化不僅是台灣的文化，也成為世界的文化。

賴清德說，鼓勵客家青年能走進世界，目前政府所推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是鼓勵青年走向世界，這項計畫來自於在電視上看到一群「不老騎士」完成夢想的啟發，邀請15歲到30歲的年輕人能踴躍參加，讓夢想由年輕人來做，舞台由政府來搭，向教育部提出計畫，讓政府幫年輕人圓夢。

對於青年提及應有長期計畫，鼓勵青年返鄉，以利銜接地方創生的發展部分，賴清德指出，地方創生是鼓勵青年回到故鄉，展現更強大的企圖心，政府透過地方創生計畫，達到自我運作、自負盈虧，進而擴充持續向前；也可以針對地方問題，透過提出地方創生計劃，與地方政府及當地企業提出改善計畫，其中客家部副主委邱星崴在苗栗南庄就是一個成功的案例。

賴清德表示，民進黨在2004年提出「族群多元國家一體決議文」，捍衛各族群語言與文化平權，每個族群都是國家主人，各族群語言都是台灣語言，共同建構出一個國家，台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。

