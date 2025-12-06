快訊

蕭美琴台南參加母校校慶 曝自己小時調皮好玩

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶，到校友攤位與大家互動。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶，到校友攤位與大家互動。記者吳淑玲／攝影

副總統蕭美琴今天出席母校國立台南大學附設實驗國小130周年校慶，致詞時與學生分享求學記憶表示，校舍雖從一、二層樓重建到三層樓，越來越漂亮，但「有些地方幾十年來都沒有變過」，操場仍是她當年擔任升旗手的位置。

她提到，今日看到戴著與「以前總統一模一樣帽子」的小朋友，令她十分感動。她也坦言，「以前副總統小時候其實不是一個很乖的學生」，偶爾調皮、和老師拌嘴、與同學惡作劇，甚至因害怕打預防針拔腿就跑，最後仍被老師抓回來。她說，雖然調皮好玩，但會讓老師與家長擔心，長大後回想「真的不應該這樣」。

蕭美琴勉勵學生，比她當年更聽話固然好，但更重要的是快樂成長、快樂學習，「在學校學到新的東西，回到家也能學到新的東西，是最值得快樂的事情」。

她表示，孩子在成長過程中難免遇到困難，也會遇到像她當年一樣調皮的同學，但只要彼此關心、互相幫忙，加上老師與家長的支持，都能「成為更好、學到更多、變得更強的小朋友」。

她並祝福每位學生「都能夠比副總統更強、更好」。她也笑說非常了解孩子們站著聽演講會「腳酸」，並帶著學生一起動一動，現場氣氛輕鬆。她指出，南大實小是全台少見跨越19、20、21世紀的學校，帶領全場齊喊「南大附小生日快樂」，為校慶揭開熱鬧高潮。

蕭美琴在點燃聖火與全校師生合影後，逐一走訪「校友回娘家職業傳承博覽會」攤位，這是學校邀請附小和社區夥伴設攤，透過操作與問答的互動，感受職人們的專業與熱情。

南大附小表示，蕭美琴副總統在台南師專附小就讀期間，積極參與活動，曾在學生集會擔任指揮，雙手舞動中帶領師生齊唱。

27年前，附小103周年校慶，當時擔任總統府顧問的蕭美琴返回母校，接受傑出校友的表揚，並以「女童子軍」的身分勉勵學弟妹。

2023年，蕭美琴副總統在臉書分享她仍保留就讀師專附小的「兒童手冊」、橘色帽子，以及印有「附小」兩字的藍色圓領白色運動服，傳達對母校的深厚情感。

2024年，蕭美琴副總統在南大附小畢業典禮上，錄製影片，獻「聲」祝福畢業生。字句中流露對學弟妹的關愛，也對國家未來的棟梁給予期許。

副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶，到校友攤位與大家互動。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶，到校友攤位與大家互動。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶並致詞。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶並致詞。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶，表示自己當年是站在升旗台的升旗手。記者吳淑玲／攝影
副總統蕭美琴上午出席母校台南大學附小130周年校慶，表示自己當年是站在升旗台的升旗手。記者吳淑玲／攝影

蕭美琴

