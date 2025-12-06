立院法制局：助理費 多國由立委自行運用

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修正草案，引發國會助理圈強烈反彈。立法院法制局今年三月提出的報告指出，觀察各國國會助理制度，多由國會編列預算再由國會議員自行運用，而且德國也未將國會議員納入公務員職務犯罪適用範圍中，並建議草案修正為助理費由立委統籌運用，與藍委修法雷同。

由於這份法制局報告昨也在助理間流傳，有助理打去向立法院法制局人員理論。據知情人士指出，法制局人員說，由於檢調單位對民意代表過於濫訴，應該明確規定「委員與助理為聘雇關係」，應該修法將助理費回歸補助性質，而非助理的薪資。

一名資深國會助理抱怨，過去有立委遇到寒暑假就把助理解聘，找自己家人領助理費，甚至要求助理領到加班費後再交回給立委，這些都變相自肥。若修法放寬後，地方型民意代表乾脆統統用在跑攤上，不用請太多專業助理，也會影響問政品質。

甚至有立院助理認為，助理費都歸立委統籌後，立委大可以找一堆不用領薪水、專門掛名喬事的「便當助理」，如此違法亂紀的問題，又會回到國會減半以前的狀況。

立法院法制局今年三月提出「各國國會公費助理之比較研究」報告，報告指出，觀察各國國會公費助理制度，多由國會編列預算，再由國會議員自行聘用，以保持其用人彈性，以便找到協助問政的幕僚人才。德、美、英、日等國均將委員視為助理的雇主，國會助理的權利義務原則上受委員與助理之間簽訂的契約所規範。

另外不少民意代表因助理費遭司法依貪汙治罪條例追溯，法制局報告指出，德國刑法並未將民意選出的議員納入公務員身分，我國立法委員是否適用貪汙治罪條例似有討論餘地，若司法機關針對助理補助費運用屢以刑法相繩，是否有司法權過度介入立法權，並產生寒蟬效應進而影響國會立法委員職權行使，值得堪慮。