快訊

執行副總統交管 24歲警遭廂型車衝撞「全身骨折命危」總統府發聲

執行副總統交管24歲員警遭撞命危 家屬怒：休假還被叫上班

500趴2025／史上最豪華陣容首日2.2萬人次湧入 六日接力開趴別錯過

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。卓榮泰更質疑，他與韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團都無法落實。圖／行政院提供
立法院表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。卓榮泰更質疑，他與韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團都無法落實。圖／行政院提供

立法院今日表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。卓榮泰更質疑，他與韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團都無法落實。立院院長的職權，應該要被國民黨團尊重和接受。

卓榮泰今接受媒體人鄭弘儀的專訪，他質疑，行政院上次提出覆議案就已指出公式計算錯誤將造成離島與各縣市分配不均，但立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。卓榮泰批評，黨團意志阻礙了公平計算的發展。

他表示，行政院目前是用明年的財劃法版本，加上計算公式的再修正版本，不過仍希望將院版納入討論，如此一來，明年也許是過渡期，後年開始就可依照行政院版，把中央地方權限劃分清楚、釋出更多自主財源給地方，也讓地方有更多財政調節能力。

另一方面，立法院藍白聯手將「不對稱戰力採購特別條例」暫緩列案，並要求賴總統赴立院進行國情報告，並採取「即問即答」方式。卓榮泰強調，國家不能陷入「立法獨大」的現象，去年憲法法庭針對立法院職權行使法釋憲案，就以明文寫出即問即答違反憲法，在野黨不但擺明和憲法作對，還不顧國家的安全。他強調，賴總統基於職責願意到立院國情報告，但不能當違憲總統，不能因即問即答做出違憲的動作。

卓榮泰更質疑，鄭弘儀追問，大罷免失敗後，藍白陣營在立院是否更變本加厲？卓說，從最近幾項明顯違反國家利益的法案看來，黨對黨團完全沒有約束力，他與韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團也無法落實，「韓國瑜很努力，但對方更有實力」

鄭弘儀質疑，國民黨團總召傅崐萁完全不把韓國瑜放在眼裡？卓回應「我的感覺和了解是如此」。他並說，韓國瑜很願意幫忙，但回到黨團去完全不被接受。立院院長的職權也應該被國民黨團尊重和接受。

韓國瑜 行政院 卓榮泰 傅崐萁 財劃法 鄭弘儀

延伸閱讀

在野要求國情報告即問即答 卓榮泰：總統不能違憲

台美關稅談判有結果？卓榮泰曝進度：待總結會議達成協議

小紅書遭封鎖1年 卓榮泰：若不提改善承諾「考慮直接斷掉」

小紅書遭暫停使用1年 卓榮泰：若不改善「可能就直接斷掉」

相關新聞

24歲警執行副總統交管遭廂型車衝撞 總統府：祈願一切平安

副總統蕭美琴今天到宜蘭視察，一名24歲林姓員警執行交管勤務時，遭廂型車撞傷送醫。總統府發言人郭雅慧表示，副總統知道後，已...

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

立法院今日表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。...

核三有望重啟 卓揆：多元綠能政策與非核家園並不相排斥

外界關注非核家園是否成為過去式。卓榮泰5日表示，賴總統目前推動的是多元綠能與二次能源轉型，與非核家園政策並不相排斥。在法...

台美關稅談判有結果？卓榮泰曝進度：待總結會議達成協議

台美對等關稅談判歷經超過半年，閣揆卓榮泰今天表示，技術性磋商都已經完成；只剩最後的總結會議就可達成協議。對於我方的對等稅...

AIT貼與谷立言餐敘照 賴總統：台灣持續與美國並肩同行

美國在台協會（AIT）臉書今天貼出處長谷立言與賴清德總統、副總統蕭美琴等人餐敘照片，谷立言表示，美國對台灣的承諾一如既往...

台美關稅何時會有定案？ 卓榮泰這麼說

對於關稅談判進展，行政院長卓榮泰5日表示，產業及需要快點對關稅的安定感，因此政府也正在積極與美方對街中，盼能在「可預見的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。