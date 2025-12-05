在野要求國情報告即問即答 卓榮泰：總統不能違憲

快訊

中央社／ 台北5日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
針對在野立委提出總統赴立法院國情報告必須接受即問即答，行政院卓榮泰今天表示，總統賴清德願意赴立法院進行國情報告，但是即問即答的部分，已經被憲法法庭判決違憲，總統不可能違憲。

卓榮泰今天接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，節目於下午播出。主持人詢問，賴總統答應以符合憲政的情況下赴立院國情報告，但國民黨與民眾黨要求採一問一答方式進行，此舉已違憲，而結果是阻擋預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

卓榮泰表示，國家絕對不能陷入立法獨大現象，因為去年憲法法庭已針對「立法院職權行使法」的113年憲判字第9號判決指出，總統到立院符合憲政規定，但不是憲法義務，而即問即答已被憲法法庭判決是違憲，經過1年，在野黨竟然用要求總統即問即答，來當作通過1.25兆元特別預算的條件，擺明與憲法作對。

針對此舉嚴重性，卓榮泰說，首先是違反憲法，其次是對國家安全置於不顧；要總統做違憲總統，賴總統做不來，且賴總統不可能當違憲總統，行政院會透過民進黨團進行協商。

卓榮泰說，賴總統基於總統職權和對國家的責任，願意進行國情報告，但是不能即問即答，若仿效當年前總統李登輝在國民大會進行國情報告後，由國大代表提問，最後再由總統答覆的方式，是可以保留此模式的空間，但不是一問一答的情況。

對於目前協調進度，卓榮泰表示，有在協調，他也有跟立法院長韓國瑜說明，但是到國民黨團後都無法落實。

主持人追問，是不是韓國瑜無法控制國民黨團總召傅崐萁。卓榮泰說，他（韓國瑜）也蠻努力，但是對方（傅崐萁）更有實力。

針對新修正的財劃法恐拉大六都與非六都的差距，卓榮泰指出，行政院有向縣長、立委說明政院版財劃法，都有得到「政院版比較精緻、公平」的回饋，但是國民黨的個別立委，擋不過國民黨團意志，黨團決定了一切。

卓榮泰 行政院 國情報告

