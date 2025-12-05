探視花蓮賑災致傷物資超人李耀全 蕭美琴感謝無私奉獻

快訊

中央社／ 台北5日電

副總統蕭美琴今天前往宜蘭探視今年9月參與花蓮光復鄉賑災，疑似吸入帶菌粉塵致身體不適的物資超人李耀全，關心康復情形、聆聽家屬分享當時救災狀況，並感謝李耀全在重大災害中展現無私奉獻的精神，祝福身體早日康復。

總統府晚間發布新聞稿指出，蕭副總統下午前往宜蘭探視因賑災致傷的李耀全，以及參訪頭城聖方濟安老院，與長輩溫馨互動並肯定院方提供良好照護服務。

總統府表示，物資超人李耀全因今年9月參與花蓮光復鄉賑災期間，疑似吸入帶菌粉塵致身體不適，經插管治療後已逐漸康復居家休養，副總統先前往探視關心康復情形，也聆聽家屬分享當時救災狀況，並感謝李耀全在重大災害中展現無私奉獻精神，祝福身體早日康復。

總統府指出，副總統隨後前往頭城聖方濟安老院參訪，在天主教白永恩神父社會福利基金會執行長鍾榕榕與神父卜魯士的陪同下參觀院區，與長輩們共同參與音樂律動課程，也收下長輩親手製作的耶誕卡片，並寫下祝福語掛在耶誕樹上，現場互動氣氛溫馨愉悅。

花蓮 光復鄉 宜蘭 蕭美琴

