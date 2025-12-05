韓國瑜接見美智庫 盼深入傾聽台灣人民聲音

快訊

中央社／ 台北5日電
立法院長韓國瑜今天接見「美國外交政策全國委員會」一行，期待訪團藉此次訪問深入傾聽台灣人民的聲音，認識台灣成熟的自由民主制度，將觀察傳達至美國及國際社會。圖／中央社（立法院提供）
立法院長韓國瑜今天接見「美國外交政策全國委員會」一行時表示，台海情勢受到各國關注及討論，而台灣的立場和民意，也應被聽到與理解，期待訪團藉此次訪問深入傾聽台灣人民的聲音，認識台灣成熟的自由民主制度，將觀察傳達至美國及國際社會。

立法院長韓國瑜於今天下午在國民黨立委陳永康、民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，接見「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）一行7人。

據立法院新聞稿，韓國瑜表示，過去一年全球與東北亞區域緊張情勢升高，世界已有逾30個國家進入戰備狀態。台海情勢受到各國關注及討論，而台灣的立場和民意，也應被聽到與理解，期待NCAFP藉此次訪問深入傾聽台灣人民的聲音，認識台灣成熟的自由民主制度，並將觀察與體會傳達至美國及國際社會。

雙邊對話時，陳永康感謝美方長期支持台灣民主與區域穩定，並應詢針對為期8年、總計400億美元（約新臺幣1.25兆）的特別預算表達看法，強調國防能力不僅取決於裝備採購，更需完整人員訓練、跨系統協調能力、社會韌性與能源安全等環節同步強化，方能提升台灣整體防衛效能，並認為行政部門應充分說明該預算的用途及規畫。

范雲表示，民進黨政府一貫重視台海和平，並透過增加國防預算強化自我防衛能力，使北京清楚理解發動戰爭的代價。她呼籲在國家安全議題上，朝野應持續溝通與協調，跨越政黨分歧，共同支持有助台灣安全之政策。

陳昭姿指出，民眾黨前黨主席柯文哲早在2024年總統大選期間便公開支持將國防預算提高至GDP的3%，顯示民眾黨對國防現代化的重視。呼籲政府在特別預算及與美國對等關稅談判上加強資訊公開，以利社會監督並瞭解相關內容。

相關新聞

核三有望重啟 卓揆：多元綠能政策與非核家園並不相排斥

外界關注非核家園是否成為過去式。卓榮泰5日表示，賴總統目前推動的是多元綠能與二次能源轉型，與非核家園政策並不相排斥。在法...

台美關稅談判有結果？卓榮泰曝進度：待總結會議達成協議

台美對等關稅談判歷經超過半年，閣揆卓榮泰今天表示，技術性磋商都已經完成；只剩最後的總結會議就可達成協議。對於我方的對等稅...

AIT貼與谷立言餐敘照 賴總統：台灣持續與美國並肩同行

美國在台協會（AIT）臉書今天貼出處長谷立言與賴清德總統、副總統蕭美琴等人餐敘照片，谷立言表示，美國對台灣的承諾一如既往...

台美關稅何時會有定案？ 卓榮泰這麼說

對於關稅談判進展，行政院長卓榮泰5日表示，產業及需要快點對關稅的安定感，因此政府也正在積極與美方對街中，盼能在「可預見的...

核三廠有望2028年重啟 卓榮泰：「非核家園」可能要重新定義

經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟進行自主安全檢查，閣揆卓榮泰今天表示，非核家園是目標，不過時程可能必須往後延。他強調，...

國會助理工會：嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，立法院會今天一讀付委。立法院助理工會表示，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助...

