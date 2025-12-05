林佳龍午宴隅修三 盼台日攜手促進印太和平繁榮

快訊

中央社／ 台北5日電
外交部部長林佳龍（中）。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
外交部林佳龍今天午宴歡迎日本台灣交流協會會長隅修三時指出，台灣與日本共享自由、民主、法治與人權等普世價值，同處印太地區重要戰略位置，產業也具高度互補性，盼共同攜手合作促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部晚間發布新聞稿表示，林佳龍今天以午宴歡迎隅修三一行，雙方就總合外交政策、台日經貿交流、台日第3國合作等議題交換意見。

外交部說，林佳龍就第49屆「台日經貿會議」昨天順利舉行，並成功簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」表示肯定，期盼台日在既有的經貿往來基礎上，推動雙方簽署「經濟貿易夥伴協定」（EPA），以深化台日經貿關係，同時強化雙方國際競爭力。

隅修三指出，台日除經貿交流外，在防災等相關領域也有許多交流合作，例如日前日本提供「投入式水位監測浮標」以防止花蓮堰塞湖災情擴大等，並感謝台灣於11月全面解除對日本福島等5縣食品的管制，以及台灣對2011年東日本大地震的援助。

外交部表示，午宴也邀請台北海洋科技大學校長呂曜志、台灣國家政策研究協會秘書長謝文生及日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人出席。

外交部 日本台灣交流協會 林佳龍

