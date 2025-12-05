快訊

AIT貼與谷立言餐敘照 賴總統：台灣持續與美國並肩同行

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
美國在台協會（AIT）臉書今天貼出處長谷立言與賴清德總統、副總統蕭美琴等人餐敘照片。賴總統也在臉書分享AIT貼文表示，2026年將是承先啟後的一年，台灣會持續與美國並肩同行。圖／取自AIT臉書
美國在台協會AIT）臉書今天貼出處長谷立言賴清德總統、副總統蕭美琴等人餐敘照片，谷立言表示，美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。賴總統稍早也分享AIT貼文表示，回顧這一年，台美在許多關鍵領域取得實質進展；2026年將是承先啟後的一年，台灣會持續與美國並肩同行。

賴總統指出，歲末年終，是向好朋友表達感謝與祝福的季節。很高興與谷立言處長及美國在台協會團隊共聚一堂，交流如何進一步深化台美在各領域的合作。

賴總統表示，回顧這一年，台美在許多關鍵領域取得實質進展；2026年將是承先啟後的一年，台灣會持續與美國並肩同行，為世界的穩定、繁榮與民主自由貢獻心力，讓台美關係在這份情誼與承諾上不斷向前。

美國在台協會 台美關係 谷立言 賴清德 AIT 蕭美琴

