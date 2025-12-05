台美關稅何時會有定案？ 卓榮泰這麼說

對於關稅談判進展，行政院長卓榮泰5日表示，產業及需要快點對關稅的安定感，因此政府也正在積極與美方對街中，盼能在「可預見的時間內」與美方盡速達成協議。

卓榮泰接受「寶島全世界」節目專訪時對於台灣模式再度說明，他強調，供應鏈外移不在此次談判內容，也不會作為談判條件之一。政府與產業的共同立場是，必須維持台灣在半導體領域的領先地位。

談到「台灣模式」，卓榮泰說有三大原則，首先，企業海外投資是自主決定，並非政府投資，政府也不會直接拿錢投入。第二，政府會提供金融支援，例如融資保證。第三，是政府與政府之間的合作，例如建立類似服務園區的平台，由美方提供土地、能源、人才、簽證等必要行政協助。台灣在科學園區的成功經驗，是其他國家沒有的，也因此能與美方形成互補合作。

外界認為台灣模式就是把台灣產業鏈外移，卓說，廠商赴海外設廠，不代表整個供應鏈外移。台灣本土具備高效率人力、公共建設、醫療系統、教育制度等優勢，這些都不可能一夕轉移。高科技產業是台灣的護國神山，政府要做的除了強化供應鏈外，更要把垂直供應鏈完整打造，確保產業根留台灣，這才是最大重點。至於受衝擊較大的產業，如螺絲螺帽、自行車及其他中小型業者，政府希望能協助他們盡快安定下來。關稅談判需要在「可預見的時間內」與美方盡速達成協議，讓產業有安定感。

至於外界認為台積電（2330）美國廠的產能會與台灣達到五五比，卓榮泰說，短期內不可能，當美國廠區開始動工、追上量產的同時，台灣的先進製程仍會持續前進。簡單來說，「不可能讓台灣停下來等其他國家」。未來產能會依各地貿易量與需求重新分配。進入後關稅時代，政府的角色是協助廠商適應環境。

在產業發展上，卓表示，政府也推動多元布局。例如賴總統提出發展「不對稱戰力」，帶動軍工產業成長，而軍工產業也需要晶片。美國也有自身要發展的產業鏈，未來情勢如何難以完全預測，但以目前狀況來看，台灣不會在此刻落後。

卓榮泰強調，台積電最先進的1.6與1.4奈米製程不會外移國外。對於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）美國期待台灣在美台貿易談判中做出大型投資承諾；他暗示希望的數字可能超過3,000億美元，包括美光科技（Micron Technology）及德州儀器（Texas Instruments）也將追加投資等，自己並未聽說，但去確實台灣有其他台灣其他大型業者，如環球晶（6488）等，也都持續投資。換言之，政府支持產業進行全球布局，但核心技術仍會在台灣。

關於關稅，他表示，希望 20% 的暫時性關稅不要與232條款疊加，且會爭取最佳條件。他坦言，外界做了太多跨國比較，但此次關稅談判是「一對一」形式，各國都有自己的需求與談判目標。當然，我方仍希望談到的條件能優於競爭對手。