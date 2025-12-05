快訊

核三廠有望2028年重啟 卓榮泰：「非核家園」可能要重新定義

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟進行自主安全檢查，閣揆卓榮泰表示，非核家園是目標，不過時程可能必須往後延。他強調，政府推動多元綠能也可以接納新的核能技術，「非核家園」這幾個字，可能要重新定義。記者李人岳／攝影
經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟進行自主安全檢查，閣揆卓榮泰今天表示，非核家園是目標，不過時程可能必須往後延。他強調，政府推動多元綠能，也可在安全和共識下接納新的核能技術，「非核家園」這幾個字可能要重新定義。

經濟部核定台電針對核二、核三廠重新啟動進行自主安全檢查，經濟部長龔明鑫估計最快2028年可重啟核三廠。

卓榮泰在接受媒體人鄭弘儀專訪時表示，核安會訂定了再運轉計畫，交給台電進行自主安全檢查，估計自主檢查約需要一年半到兩年時間，不過誰都沒法保證自主安全檢查的結果，也許要更換的設備沒了、可能某種技術沒辦法用了、更可能遇到地質土壤問題、地震帶問題無法解決。倘若條件許可、完全沒問題，也還要回到核安會決定是否准許重啟。

鄭弘儀追問如此一來，民進黨的「非核家園」理想是否就沒了？卓榮泰強調，非核家園是我們的目標，本來設定在2025年，但已經被修掉了。他指出，馬英九前總統也說過非核家園，因此還是要追求這樣的目標，不過時程可能必須往後延。

卓榮泰強調，為了不矛盾非核家園，政府還是極力發展多元綠能。不過若有新式核能技術研發成功可供商轉，政府和國人還是有可能基於安全考量，在高度共識下接受新式核能。

他指出，「非核家園」這幾個字的定義，可能要重新來算。但賴清德總統正在推動發展多元綠能的二次能源轉型，這和非核家園並不排斥。

