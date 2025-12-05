國會助理工會：嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，立法院會今天一讀付委。立法院助理工會表示，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益之修法方向，嚴正表達反對立場，並呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

立法院助理工會指出，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，亦受相關法律規範監督的關係人，此提案將公費助理修正為助理，並將立法委員助理費直接補助給立法委員，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，工會明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。

立法院助理工會呼籲朝野立委，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢，因此工會自成立以來致力於提高公費助理職業尊嚴、推動「國會助理法制化」，盼透過專法明文規範舉凡公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務、以成為立委問政服務堅實可靠的支持。