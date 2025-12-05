美對台承諾堅若磐石 AIT曬照與賴總統年末餐敘
台美關稅談判結果尚未出爐，近日賴清德總統接受《紐約時報》專訪時，又提及台積電（2330）與台灣半導體產業赴美投資事宜，台美關係備受國際矚目。美國在台協會處長谷立言5日在臉書曬照，提及他與賴清德總統等我國安高層共進年末餐敘，強調美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。
谷立言表示，很榮幸近日與賴總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。
谷立言指出，展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言