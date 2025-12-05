美對台承諾堅若磐石 AIT曬照與賴總統年末餐敘

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
AIT處長谷立言曬照，與賴清德總統共進年末餐敘。圖／取自AIT臉書
AIT處長谷立言曬照，與賴清德總統共進年末餐敘。圖／取自AIT臉書

台美關稅談判結果尚未出爐，近日賴清德總統接受《紐約時報》專訪時，又提及台積電（2330）與台灣半導體產業赴美投資事宜，台美關係備受國際矚目。美國在台協會處長谷立言5日在臉書曬照，提及他與賴清德總統等我國安高層共進年末餐敘，強調美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。

谷立言表示，很榮幸近日與賴總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。

谷立言指出，展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。

AIT處長谷立言曬照，與賴清德總統共進年末餐敘。圖／取自AIT臉書
AIT處長谷立言曬照，與賴清德總統共進年末餐敘。圖／取自AIT臉書

美國在台協會 賴清德 谷立言 蕭美琴

相關新聞

台美關稅談判進度有進展？卓榮泰：相當於進入最後階段

行政院長卓榮泰今（5）日表示，政府對美國的關稅談判已進入最後階段，相關技術性議題磋商多已完成，正等待最終結論，卓榮泰強調...

傳陳水扁將到電視台主持節目？台中監獄：尚未接獲申請

前總統陳水扁正保外就醫，近日外傳他明年將到電視台主持節目。台中監獄今天表示，已持續蒐集相關資料，但截至目前，尚未收到陳水...

財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而...

核三廠有望2028年重啟 卓榮泰：「非核家園」可能要重新定義

經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟進行自主安全檢查，閣揆卓榮泰今天表示，非核家園是目標，不過時程可能必須往後延。他強調，...

國會助理工會：嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，立法院會今天一讀付委。立法院助理工會表示，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助...

谷立言與賴總統、蕭美琴餐敘 強調美國對台承諾堅若磐石

美國在台協會（AIT）臉書今天貼出處長谷立言與賴清德總統及我政府高層餐敘照片，谷立言表示，展望2026年與未來，美國與台...

