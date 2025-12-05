美對台承諾堅若磐石 AIT曬照與賴總統年末餐敘

台美關稅談判結果尚未出爐，近日賴清德總統接受《紐約時報》專訪時，又提及台積電（2330）與台灣半導體產業赴美投資事宜，台美關係備受國際矚目。美國在台協會處長谷立言5日在臉書曬照，提及他與賴清德總統等我國安高層共進年末餐敘，強調美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。

谷立言表示，很榮幸近日與賴總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮共進年末餐敘，並討論深化美台合作的眾多努力事項。

谷立言指出，展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行，無論在經貿、創新或安全等領域，共同打造一個更強大、更安全、更繁榮的世界。美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。