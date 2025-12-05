快訊

台美關稅談判進度有進展？卓榮泰：相當於進入最後階段

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰5日出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」前，參加「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰5日出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」前，參加「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今（5）日表示，政府對美國關稅談判已進入最後階段，相關技術性議題磋商多已完成，正等待最終結論，卓榮泰強調，談判將以「國家競爭力、產業競爭力、糧食安全、國人健康」四大原則為核心，並力求我方條件不劣於國際競爭對手，以減輕產業不確定性並維持競爭力。

卓榮泰5日出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」，他在致詞中表示，台灣經濟今年拿到一張漂亮成績單，全年經濟成長率預估7.37％，還有1個月時間要努力，對再創歷史數字展現期待。

卓榮泰指出，在全球經貿秩序重整、後疫情影響與地緣政治衝擊下，政府跟企業還是走在一條穩健的道路上，同時，全球對安全可信的供應體系需求提升，台灣產業有機會在此趨勢中扮演更關鍵角色，他期許企業能夠掌握非紅民主供應鏈的契機，成為不可替代的角色。

卓榮泰主動說明企業最關心的對美關稅談判議題，他表示，政府跟美國的談判已經到了相當最後的階段，雖然還沒有到總結的會議、有最終的談判結論，但各相關技術性問題的磋商都已經完成。

儘早談定台美關稅，是為了不要讓產業界一直在不確定的狀態中，卓榮泰承諾，政府會爭取跟競爭對手比較起來不會更差的條件，以維持台灣企業的競爭力，政府也會秉持國家競爭力、產業的競爭力、糧食安全、國人健康等四個原則，做為談判的重要原則。

卓榮泰 關稅談判 美國 台美關係

財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

被問「半導體赴美是否會掏空台灣？」 卓榮泰笑回三字

財劃法覆議案第八度否決 卓榮泰： 行政院「沒有必須執行的壓力」

財劃法再度被否決 卓揆：違反議事倫理政院沒必須執行的壓力

