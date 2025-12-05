財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。行政院呼籲立法院能夠亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，閣揆卓榮泰說：「不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」李慧芝表示，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利。

她轉述行政院卓榮泰院長表示，真理越辯越明，不經過質詢就是不想讓國人瞭解真相。而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1%，超出「公債法」法定債限15%，政院無法違法編列預算。

此外，要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反憲法第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

李慧芝表示，目前經立法院否決的8項覆議案中，有3案的覆議理由已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括立法院職權行使法以及刑法經判違憲，新版財劃法也的確因為公式錯誤導致345億無法分配，立院還必須再次修法調整公式。

她強調，行政院期望立法院能夠邀請卓院長說明覆議理由的原因，國人有權了解真相，包括國家財政會受到的衝擊，以及地方發展的失衡等等。行政院呼籲立法院儘速審查政院版的財劃法。