快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

立院否決財劃法覆議案 政院：不會也不能執行違法的法案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，行政院不會也不能執行違法的法案。圖／行政院提供
立法院否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，行政院不會也不能執行違法的法案。圖／行政院提供

立法院5日決議否決政院所提《財政收支劃分法》覆議案，行政院發言人李慧芝表示，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆議後，立法院又不給討論，不僅程序上不民主，甚至也不顧財劃法所影響的民生福利；而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會也不能執行違法的法案。

李慧芝並轉述行政院長卓榮泰表示，真理越辯越明，不經過質詢就是不想讓國人瞭解真相。而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達17.1%，超出《公共債務法》法定債限15%，政院無法違法編列預算；除此之外，要求一般性補助款不得低於一定金額、計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，都違反憲法第70條，更侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

李慧芝表示，目前經立法院否決的8項覆議案中，有3案的覆議理由已分別獲得憲法法庭判決以及立法院事實上的承認，包括立法院職權行使法以及刑法經判違憲，新版財劃法也的確因為公式錯誤導致345億元無法分配，立院還必須再次修法調整公式。

而這也是行政院期望立法院能夠邀請行政院卓榮泰說明覆議理由的原因，國人有權了解真相，包括國家財政會受到的衝擊，以及地方發展的失衡等等。李慧芝表示，政院呼籲立法院能夠亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

立法院 李慧芝 財劃法

延伸閱讀

【重磅快評】李慧芝情勒有用嗎？政院有法不依問題最大

美希望台投資逾3,000億美元 商務部長盧特尼克期待在談判做出承諾

明年度總預算還躺在立院 政院憂衝擊TPASS百萬人次

遭美打臉就改口 政院：企業赴美生產訓練勞工很自然

相關新聞

財劃法覆議案第八度否決 卓榮泰： 行政院「沒有必須執行的壓力」

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決，最終第8度否決財劃法議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國...

藍白否決財劃法覆議案 陳培瑜：推下一代當人肉信用卡

立法院院會今投票表決財政收支劃分法覆議案，藍白以人數優勢否決。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白是在戕害國家的財政紀律...

立院否決財劃法覆議案 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院5日決議否決政院所提《財政收支劃分法》覆議案，行政院發言人李慧芝表示，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆...

放寬助理費修法若過 立院人士憂：「便當助理」亂象恐死灰復燃

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，今日於立法院會正...

被問「半導體赴美是否會掏空台灣？」 卓榮泰笑回三字

總統賴清德日前接受外媒專訪時表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，遭質疑此舉是掏空台灣，行政院長卓榮泰...

會見日台交流協會長 鄭麗文：就台日友好深入交換意見

國民黨主席鄭麗文今日表示，她會見日台交流協會會長隅修三，雙方就台日長久以來的友好關係、經貿合作、能源政策以及防災應對等議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。