藍白合破局關鍵？學者：兩黨派系搶攻議員難妥協

照片為國民黨鄭麗文主席臉書影片截圖

2026年選舉，藍白會合嗎？儘管國民黨與民眾黨主席大動作宣示合作，但是學者認為，兩黨各有派系想要搶攻議員席次，很難妥協，考驗兩黨主席的決斷力。

國民黨「2024民調代表」莊伯仲與曾參與發起民眾黨的賴祥蔚兩位學者在《看人間》節目首先點出，2024之所以「閃電分手」，就是因為「互信不足」和「倉促談判」的教訓。因此，2026的合作，重點不在單純比民調，而是考驗雙方「資源交換的藝術」。

文大新聞系莊伯仲教授點名「基隆模式」是藍白小內閣的最佳典範，由國民黨市長謝國樑搭配民眾黨副市長邱佩琳。未來藍營市長也可搭配白營副市長，共創和諧小內閣。

莊伯仲說更具創意的模式是，不只縣市首長，連隔年的立委席次都能拿來「打包交換」！以宜蘭為例，藍白雙方若能談妥「一人選縣長、一人選立委」的方案，就能在不同選戰中互相助攻。這簡直是政治版「你儂我儂」的甜蜜分工。

台藝大廣電系賴祥蔚教授則提醒，國民黨不能想要整碗捧去，要重視民眾黨的關鍵少數地位，展現出誠意與政治協商藝術，才有合作空間。

至於大咖選區，兩位名嘴也大膽「腦力激盪」新北市劇本：以「世代交替」的佈局，讓國民黨「川伯」李四川先擔任市長，由民眾黨黃國昌先從副市長歷練，下一屆更有機會接班。

但是對藍白合也別高興得太早！賴祥蔚也提醒，藍白中央想合，但是地方「諸侯」可不一定買單，如何搞定難以控制的「地方派系」及議員選舉，恐怕是兩黨中央最頭疼的難題，因為地方派系若覺得合作會損失自己的議員地盤，就很難聽從黨中央的調度，這很可能成為藍白合破局的關鍵所在。

