快訊

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

賴總統：落實「客家六箭」 讓客家文化成為世界文化

中央社／ 台北5日電
民進黨客家事務部3日舉辦「總統與客青有約」，身兼黨主席的總統賴清德表示，落實「客家六箭」政見，期許客家青年返鄉，實踐「越在地、越國際」，進而擴大影響、輸出國際。圖／中央社（民進黨提供）
民進黨客家事務部3日舉辦「總統與客青有約」，身兼黨主席的總統賴清德表示，落實「客家六箭」政見，期許客家青年返鄉，實踐「越在地、越國際」，進而擴大影響、輸出國際。圖／中央社（民進黨提供）

兼任民進黨主席的總統賴清德日前出席與客青有約活動，勉勵客家青年回到故鄉說出客家文化，與政府一起推動客家文化，帶動客家發展，落實「客家六箭」政見，讓客家文化不僅是台灣的文化，也成為世界的文化。

民進黨今天發布新聞稿指出，為深化與客家青年的連結，民進黨客家事務部3日舉辦「總統與客青有約」，黨主席賴清德偕同客委會主委古秀妃、民進黨副秘書長翁世豪以及客家部主任黃駿翔，共同與各產業領域的客家青年對話交流討論，並參觀客庄青年在各地客庄成果分享。

賴清德表示，落實「客家六箭」政見，期許客家青年返鄉，持續深耕客家文化，實踐「越在地，越國際」，進而擴大影響、輸出國際。

他並勉勵客家青年回到故鄉，代表客家社群說出客家文化，與政府一起推動客家文化，帶動客家發展，落實「客家六箭」政見，讓客家文化不僅是台灣的文化，也成為世界的文化。

賴清德鼓勵客家青年走進世界，目前政府推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是鼓勵青年走向世界，這項計畫來自於在電視上看到一群「不老騎士」完成夢想的啓發，邀請15歲到30歲的年輕人能踴躍參加，讓夢想由年輕人來做，舞台由政府來搭，向教育部提出計畫，讓政府幫年輕人圓夢。

針對青年提到應有長期計畫，鼓勵青年返鄉以利銜接地方創生的發展。賴清德表示，地方創生是鼓勵青年回到故鄉，展現更強大的企圖心，政府透過地方創生計畫，達到自我運作、自負盈虧，進而擴充持續向前。

他更說，也可以針對地方問題，透過提出地方創生計畫，與地方政府及當地企業提出改善計畫，其中客委會副主委邱星崴在苗栗南庄就是一個成功的案例。

最後，賴清德強調，民進黨在2004年提出「族群多元國家一體決議文」，捍衛各族群語言與文化平權，每個族群都是國家主人，各族群語言都是台灣語言，共同建構出一個國家，台灣主體性由各族群共同參與所建構，各族群都是台灣主人。

賴清德在競選總統期間提出「客家六箭」政見，包括公共客家、飲食客家、青年客家、創生客家、區域客家以及國際客家，希望透過推動六大面向的政策，讓客家文化不僅是台灣的文化，更是世界的文化。

客家文化 賴清德

延伸閱讀

支持半導體赴美會掏空台灣？卓榮泰笑回三字

台幫訓練美國半導體勞工？國民黨團：賴總統應說明 勿送命根子

賴清德拚軍備1.25兆 馬文君批：台灣人血汗存糧不能被任意揮霍

卓榮泰提8次覆議案 今再吞敗 傅崐萁：早應該下台

相關新聞

台美關稅談判進度有進展？卓榮泰：相當於進入最後階段

行政院長卓榮泰今（5）日表示，政府對美國的關稅談判已進入最後階段，相關技術性議題磋商多已完成，正等待最終結論，卓榮泰強調...

傳陳水扁將到電視台主持節目？台中監獄：尚未接獲申請

前總統陳水扁正保外就醫，近日外傳他明年將到電視台主持節目。台中監獄今天表示，已持續蒐集相關資料，但截至目前，尚未收到陳水...

財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而...

助理費除罪化付委惹議 立法院助理工會擬拜會韓國瑜表達立場

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，立法院會今付委審查，但藍綠白國會助理圈反彈大。立法院助理工會今天臨時召開幹部會議，決議...

民進黨：藍白大搞政治分贓破壞財政紀律 納稅錢變選舉綁樁工具

藍白今天在立法院再度聯手以59：50否決行政院對「財政收支劃分法」覆議案。民進黨發言人李坤城表示，藍白拒絕面對自己錯誤，...

放寬助理費修法若過 立院人士憂：「便當助理」亂象恐死灰復燃

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，今日於立法院會正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。