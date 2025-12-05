快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

放寬助理費修法若過 立院人士憂：「便當助理」亂象恐死灰復燃

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院議場。示意圖。記者屈彥辰／攝影
立法院議場。示意圖。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，今日於立法院會正式付委審查。此項提案在國民黨助理圈內引發譁然，更有藍委擔憂，不僅無法達到預期效果，還讓國民黨承受民進黨藉此攻擊，帶起社會批評；另有立院人士憂，過去的「便當助理」亂象恐死灰復燃。

因地方首長、民代涉貪助理費，因而吃上官司的案子屢見不鮮。地方議會議長日前曾拜會國民黨立院黨團，表達盼黨團協助修法。國民黨團予以正面回應，不過最後由陳玉珍個人提案修法，其他計27位藍營立委連署。

然而，陳玉珍此項修法牽涉同涉助理費案的國民黨立委顏寬恒能否安然度過官司。顏寬恒面對媒體提問對陳玉珍提案修法的看法等，均不予回應。

有藍委說，他也沒有想到助理費修法的草案出去，竟然是回到改革前，全部給立委跟議員的版本，助理都會反彈。這項提案很多人是不敢簽的，秘書長李乾龍來跟藍委餐敘後才又重新啟動，現在更擔心的是根本救不到顏寬恒，若顏案在修法草案三讀前就判決，根本救不到，賠了夫人又折兵。

該藍委說，這是寡頭政治的案子，大家都是基於同事情誼，所以大家不敢簽，但也不想去打這案子，這案子出來真的非常難看。不過也有支持的藍委表示，助理費問題是歷史共業，這問題應該要解決。

另有立院人士說，助理費部分，本來立法院就是用總額讓委員分配給助理，限定只能用在薪資上，若修法通過，等於授權立委可以合法挪移這筆經費，這筆經費不再是「薪資」，而是給立委的實質補貼，這樣他們不拿來發薪水也不會有問題，助理薪資一定會減少。

該人士說，立委提出這種剝奪助理費的做法就是自肥，要自肥不該拿助理費開刀，他們應該自己去跟選民說要爭取「團康費、紅白帖補助費、洗頭費、買化妝品費、製衣費、換車費、吃飯費」，不能砍助理費用來作為「自己爽」的錢。現在的制度之所以有問題，是因為少數立委「肖貪」，否則這麼多屆以來，為何只有幾個人有狀況，不能為了幫少數人解套就拿助理開刀，這完全沒道理。更嚴格的助理費支領，立委都可以亂挪用，放寬使用方式怎麼可能是在保護助理？

該人士表示，很多人想當「便當助理」，當助理費都歸立委統籌，立委可以找一堆便當助理，違法亂紀的問題又會回到國會減半以前的狀況。這些便當助理不只是人頭，來源背景複雜，仗勢欺人、作威作福的消息多有所聞，行政機關對此常也困擾不已。

國民黨 陳玉珍 立法院

