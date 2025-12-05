快訊

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

被問「半導體赴美是否會掏空台灣？」 卓榮泰笑回三字

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

總統賴清德日前接受外媒專訪時表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，遭質疑此舉是掏空台灣，行政院長卓榮泰今日對此回應：「不可能」。

總統賴清德接受紐約時報視訊專訪表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，以促進世界的繁榮跟進步，並表示除了台灣積極協助外，美國政府也一定要配合幫忙。

外界擔心鼓勵半導體赴外投資的態度，恐會造成掏空台灣的事實，藍營更是抨擊「德公移山」，把台灣的護國群山給移走。

卓榮泰5日出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」，但並未安排媒體聯訪，卓揆步入會場前，媒體隔空詢問「半導體赴美是否會掏空台灣？」，卓榮泰微笑回應「不可能」。

台美關稅談判遲遲未定案，由於政府保密到家，究竟是卡關在投資金額？還是關稅稅率？或是武器採購預算？外界不得而知。不過，賴清德近期倒是陸續釋出提高國防預算、支持半導體赴美日歐等地投資等說法，然而，攸關半導體關稅的232條款調查結果，美國也未在原訂時間內公布。

卓榮泰在頒獎典禮致詞時透露，與美國的關稅談判已到最後階段，雖然還沒到結論，但技術性問題的磋商都已經完成，為的是不讓產業界一直處於不確定狀態中，同時也爭取關稅利率不高於競爭對手，他也期待台美關稅談判能儘快定案，以縮短企業的適應期。

行政院長卓榮泰今日回應半導體技術外流掏空台灣說，表示不可能。記者陳儷方／攝影
行政院長卓榮泰今日回應半導體技術外流掏空台灣說，表示不可能。記者陳儷方／攝影

半導體 卓榮泰 美國 賴清德

延伸閱讀

卓榮泰8連敗 立法院59：50否決財劃法覆議案

接見日台協會會長 卓揆歡迎日本藝人來台表演：一定滿場

卓榮泰提8次覆議案 今再吞敗 傅崐萁：早應該下台

政院8度提覆議！黃國昌：卓榮泰已不適任 賴清德還留是因臉皮厚

相關新聞

財劃法覆議案第八度否決 卓榮泰： 行政院「沒有必須執行的壓力」

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決，最終第8度否決財劃法議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國...

藍白否決財劃法覆議案 陳培瑜：推下一代當人肉信用卡

立法院院會今投票表決財政收支劃分法覆議案，藍白以人數優勢否決。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白是在戕害國家的財政紀律...

財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而...

立院否決財劃法覆議案 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院5日決議否決政院所提《財政收支劃分法》覆議案，行政院發言人李慧芝表示，這項法案三讀前，立法院沒有討論；行政院提出覆...

放寬助理費修法若過 立院人士憂：「便當助理」亂象恐死灰復燃

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，今日於立法院會正...

被問「半導體赴美是否會掏空台灣？」 卓榮泰笑回三字

總統賴清德日前接受外媒專訪時表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，遭質疑此舉是掏空台灣，行政院長卓榮泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。