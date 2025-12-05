被問「半導體赴美是否會掏空台灣？」 卓榮泰笑回三字

總統賴清德日前接受外媒專訪時表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，遭質疑此舉是掏空台灣，行政院長卓榮泰今日對此回應：「不可能」。

總統賴清德接受紐約時報視訊專訪表示，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美日歐等地，以促進世界的繁榮跟進步，並表示除了台灣積極協助外，美國政府也一定要配合幫忙。

外界擔心鼓勵半導體赴外投資的態度，恐會造成掏空台灣的事實，藍營更是抨擊「德公移山」，把台灣的護國群山給移走。

卓榮泰5日出席「第8屆卓越中堅企業頒獎典禮」，但並未安排媒體聯訪，卓揆步入會場前，媒體隔空詢問「半導體赴美是否會掏空台灣？」，卓榮泰微笑回應「不可能」。

台美關稅談判遲遲未定案，由於政府保密到家，究竟是卡關在投資金額？還是關稅稅率？或是武器採購預算？外界不得而知。不過，賴清德近期倒是陸續釋出提高國防預算、支持半導體赴美日歐等地投資等說法，然而，攸關半導體關稅的232條款調查結果，美國也未在原訂時間內公布。

卓榮泰在頒獎典禮致詞時透露，與美國的關稅談判已到最後階段，雖然還沒到結論，但技術性問題的磋商都已經完成，為的是不讓產業界一直處於不確定狀態中，同時也爭取關稅利率不高於競爭對手，他也期待台美關稅談判能儘快定案，以縮短企業的適應期。