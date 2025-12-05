林佳龍接見國際護理協會訪團 感謝力挺台灣主辦大會

快訊

中央社／ 台北5日電
外交部長林佳龍（右）4日接見國際護理協會執行長卡頓（左）等人。（外交部提供）圖／中央社
外交部林佳龍昨天接見國際護理協會（ICN）執行長卡頓等人，感謝國際護理協會對台灣護理學會的支持，成功申獲「國際護理協會 2027年國際護理大會」在台舉辦，期盼未來與國際護理協會深化合作，共同提升全球健康福祉。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天接見國際護理協會（ICN）執行長卡頓（Howard Catton）、全球活動暨會員發展負責人Italo Goyzueta，以及台灣護理學會（TWNA）幹部，並感謝國際護理協會支持「國際護理協會 2027年國際護理大會」（InternationalCouncil of Nurses Congress 2027）在台舉行，期盼未來與國際護理協會深化合作，共同提升全球健康福祉。

卡頓非常肯定台灣在全球照護系統中的領導地位，並稱許台灣護理學會是國際護理協會重要會員，樂見「ICN 2027年國際護理大會」在台灣主辦，將為國際護理界及健康政策制定者交流的重要平台。

外交部指出，國際護理協會成立於1899年，目前計有140個會員組織，是與世界衛生組織（WHO）有正式合作關係的國際非政府組織，其運作方針與聯合國及WHO健康政策緊密相關，ICN國際護理大會每兩年舉辦一次，是全球最具規模及影響力的國際護理盛會，外交部將持續鼓勵台灣民間團體爭取在台舉辦大型國際會議及活動，讓世界看見台灣。

外交部說明，林佳龍接見國際護理協會訪團，陪同在座的有台灣護理學會理事長廖美南、副理事長陳靜敏（ICN理事）、副理事長范君瑜、監事黃璉華（ICN前第三副理事長）、秘書長陳淑芬、組長莊子嫻，以及外交部NGO國際事務會執行長江振瑋等人。

相關新聞

台美關稅談判進度有進展？卓榮泰：相當於進入最後階段

行政院長卓榮泰今（5）日表示，政府對美國的關稅談判已進入最後階段，相關技術性議題磋商多已完成，正等待最終結論，卓榮泰強調...

傳陳水扁將到電視台主持節目？台中監獄：尚未接獲申請

前總統陳水扁正保外就醫，近日外傳他明年將到電視台主持節目。台中監獄今天表示，已持續蒐集相關資料，但截至目前，尚未收到陳水...

財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而...

助理費除罪化付委惹議 立法院助理工會擬拜會韓國瑜表達立場

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，立法院會今付委審查，但藍綠白國會助理圈反彈大。立法院助理工會今天臨時召開幹部會議，決議...

民進黨：藍白大搞政治分贓破壞財政紀律 納稅錢變選舉綁樁工具

藍白今天在立法院再度聯手以59：50否決行政院對「財政收支劃分法」覆議案。民進黨發言人李坤城表示，藍白拒絕面對自己錯誤，...

放寬助理費修法若過 立院人士憂：「便當助理」亂象恐死灰復燃

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化，今日於立法院會正...

