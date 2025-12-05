快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

財劃法覆議案第八度否決 卓榮泰： 行政院「沒有必須執行的壓力」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
立法院今天記名投票表決財劃法覆議案，最終第八度否決此議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動，他表示，行政院「沒有必須執行的壓力」。記者王長鼎／攝影
立法院今天記名投票表決財劃法覆議案，最終第八度否決此議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動，他表示，行政院「沒有必須執行的壓力」。記者王長鼎／攝影

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決，最終第8度否決財劃法議案，行政院卓榮泰今天下午出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動前受訪，他表示，任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院「沒有必須執行的壓力」。他呼籲，國會不應以為蒙蔽國人的眼睛與耳朵、將事實掩蓋，民眾就會願意成為一隻鴕鳥。

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決。這是行政院長卓榮泰任內第8次提復議案，稍早在藍白席次多數優勢下，以59票不同意票對50票同意票，確定封殺。立法院長韓國瑜宣告，原決議維持。

行政院長卓榮泰今天下午出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動前受訪，他表示，從立法院拒絕安排行政院赴立法院報告、而採取逕付表決的作法來看，結果早已預見。他指出，近期國會審查法案，經常發生未經討論即逕付二讀、強行表決，以及審查覆議案時，未經報告、不用答詢即強行表決的狀況。

他強調，這種作法意在讓真相無法呈現於國人面前。行政院本希望透過報告，說明財劃法錯誤的內容；藉由答詢，讓爭議更加清楚明白，但國會拒絕了這些正當的程序與機制。

他強調，任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院「沒有必須執行的壓力」；他呼籲，國會不應以為蒙蔽國人的眼睛與耳朵，將事實掩蓋，讓大家就會願意成為一隻鴕鳥。

