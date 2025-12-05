財劃法再度被否決 卓揆：違反議事倫理政院沒必須執行的壓力

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院今天記名投票表決財劃法覆議案，最終第八度否決此議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動，他表示，行政院「沒有必須執行的壓力」。記者王長鼎／攝影
院版財劃法立法院否決，對此，行政院長卓榮泰5日表示，其實自立院拒絕安排政院去國會報告，執意要表決，大概就能猜到結果。但對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

對於財劃法再度遭國會否決，卓榮泰表示，其實從立法院拒絕安排行政院到立法院去做報告，而執意的表決，大概大家都知道結果會是如此。不過最近一直以來，國會的一些狀況，審查法案不經討論，逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰說，如果赴國會報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但是國會拒絕了這樣一個程序跟結果。不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

立法院院會今投票表決財政收支劃分法覆議案，藍白以人數優勢否決。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白是在戕害國家的財政紀律...

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決，最終第8度否決財劃法議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國...

國民黨主席鄭麗文今日表示，她會見日台交流協會會長隅修三，雙方就台日長久以來的友好關係、經貿合作、能源政策以及防災應對等議...

明年中央政府總預算案尚未付委，進度落後，行政院昨天對立法院喊話，刻意凸顯TPASS通勤月票執行計畫攸關每月98.2萬使用...

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲昨同台直播，柯文哲再提2024總統大選前夕，藍白合破裂的往事。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說...

蔡易餘等6位民進黨立委今天共同表示，立法院今天否決了行政院對「財劃法」覆議案，將嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強...

