藍白否決財劃法覆議案 陳培瑜：推下一代當人肉信用卡

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，藍白是在戕害國家的財政紀律，把下一代推進負債深淵。圖／聯合報系資料照片
立法院院會今投票表決財政收支劃分法覆議案，藍白以人數優勢否決。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白是在戕害國家的財政紀律，把下一代推進負債深淵。她還說，藍白今再次否決覆議，歷史會記得是誰選擇為了政治算計，把下一代推去當人肉信用卡。

陳培瑜在臉書發文表示，「他們說這是在幫地方爭取建設經費，但我們要說這是在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵。」藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替錯誤買單。

陳培瑜說，更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，藍白這一版財劃法，會逼中央多借出兩千多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債五千多億，已經逼近公債法的舉債上限。換句話說，藍白是在把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」來付。

陳培瑜表示，藍白還規定中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，卻完全沒有回答一個最關鍵的問題，「拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？」 這就是標準的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。

陳培瑜指出，藍白今天不只要否決覆議，還阻擋行政院長進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單。民進黨團支持行政院提起覆議，就是在守住兩件事，守住國家財政不能被當成選舉提款機；為守住世代正義，不能讓今天的掌權者，用明天孩子的未來，換今天的政治紅利。

陳培瑜強調，藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。

立法院院會今投票表決財政收支劃分法覆議案，藍白以人數優勢否決。記者張曼蘋／攝影
行政院 陳培瑜 財劃法 藍白

