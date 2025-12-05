【重磅快評】李慧芝情勒有用嗎？政院有法不依問題最大

明年中央政府總預算案尚未付委，進度落後，行政院昨天對立法院喊話，刻意凸顯TPASS通勤月票執行計畫攸關每月98.2萬使用人次，盼立法院趕快審議讓政策及時上路，在野則痛批行政院「標準的情勒起手式又出現了」；卓內閣情勒能不能奏效，有待觀察，但行政院選擇性行政，有法不依，才是最大的問題。

昨天行政院會核定交通部提報「TPASS行政院通勤月票執行計畫（115至118年）」以及計畫經費363.8億元，其中115年預算75.2億元已送立院審查。行政院發言人李慧芝指TPASS 2.0影響每月平均98.2萬通勤族，最大宗是北北基桃生活圈，盼立法院趕快審議總預算，讓政策及時上路。

其實行政院心知肚明，總預算案審議進度嚴重落後，並不是立委不想照顧北北基桃每月98.2萬人次通勤族，而是行政院根本沒有依法編列預算，立法院三讀通過且總統府公告的法律不編預算，即將落日的條例則改為常態性預算，卓榮泰行政團隊的腦子裡還有依法行政的基本概念嗎？

在野黨在意的是總預算並未編列《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關預算，前者是立法院三讀通過的修正案，行政院自己都沒提覆議，總統府更於今年6月27日公告該修正條文生效，結果行政院一毛未編；後者行政院雖提覆議，但被立法院否決，由總統府也公布施行，行政院說要審慎評估救濟作為，但它就是已公布的法律，在行政院眼中還真是「形同具文」。

反觀行政院拿出來說嘴的TPASS 2.0，它的法源依據是 「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，實施期間是自公布日施行至2025年12月31日，屆滿後得經立法院同意延長。但截至目前，未見行政院徵詢立法院同意，行政院逕自編入明年總預算，當然立法院不會反對，但行政院尊重立法院了嗎？

一年半前，卓榮泰出任行政院院院長，在交接儀式除了提出「行動創新、AI內閣」，並要求閣員要依法行政、行政中立，強調這才是捍衛民主與憲政的唯一手段，要求閣員務必做到；但在總預算編列的過程中，他和閣員有依法行政嗎？

行政院發言人李慧芝拿TPASS 2.0作文章，自然有其政治考量，因為這被民進黨拿出來一再宣揚的政績。最早確是林佳龍競選新北市長提出的「首都通」政見，後來在2023年7月以「TPASS行政院通勤月票」的名義推動並擴大實施至全國各生活圈，連總統府副秘書長何志偉都來蹭這項政策，說這個子是何當市議員就把此事放在心上，最後成功推出了雙北1280月票。

但民進黨沒提的是， 真正落實TPASS的人是桃園市長張善政，他在競選期間即提出1280元的北北基桃月票政見，當選後更與時任台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑共同倡議並推動，中央只是順手推舟並擴大全國，涵蓋北中南三大生活圈，眼見政策成功，前民進黨秘書長林右昌還曾批張割稻尾，器度可見一斑。

如果李慧芝真的麼重視通勤族的權益，那麼就應該關照北中南各區的通勤族，獨提北北基桃通勤族，難道中南部各約30萬人次的通勤族就不重要了嗎？講白了，北北基桃是藍大於綠，李慧芝不是情勒藍白，又是什麼？

然而，TPASS也不是中央全額負擔，地方也要負擔10%到50%的經費，行政院還一度行文地方，相關的文宣一定要標註「行政院」，否則就不給地方補助；行政院搶功在先、情勒於後，這樣的格局實在讓人搖頭。