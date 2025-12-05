綠委籲藍白回頭是岸 支持財劃法覆議案

民進黨立委黃秀芳、蔡易餘、陳冠廷今天舉行記者會，指出財政收支劃分法是中央與地方財政分配的根本大法，目標在健全地方財政並促區域均衡，然而藍白兩黨去年強行三讀通通過的財劃法版本，不僅公式錯誤百出、分子分母錯置，更大幅削弱中央財力，導致縣市之間的財政差距進一步擴大、南北資源失衡更為嚴重。

蔡易餘表示，第一次修正在去年12月10日，僅用3分鐘就完成財委會審查，還被藍白縣市首長稱為「史上好版本」，結果事後被揭露公式明顯錯誤，卻辯只是「狹小錯誤」，第二次修正11月14日，針對一般性補助款，第三次修正11月21日，則再度回頭補救錯誤公式。行政院自去年8月起已召開6次會議與各地方財主單位深入討論，從原有的80 項分配指標中整理並達成共識，形成院版財劃法草案。院版重點包括：優先彌補地方基本財政收支差額、納入財政努力的3項指標，以及反映地方實際需求的5項基礎建設指標，兼具公平性與可執行性。

出席立委批評，行政院已於11月20日院會通過財劃法草案送交立院，但藍白依舊無無視地方期待，更在程序委員會兩度聯手封殺議程排入，並以快速且粗糙的方式試圖強行推動自身版本。以嘉義縣為例，藍白通過的財劃法，嘉義縣115年相較於114年，統籌分配稅款表表面上增加113億元，但一般補助款與計畫型補助款卻反向減少 134億元，115年整年度少了21億元，整體財政反而比修法前更為惡化。進一步分析藍白版本的財劃法，其設計明顯偏向富裕都會，卻讓偏鄉、農村與中南部縣市承受龐大財政壓力。面對南部長期遭遇的資源落差，呼籲藍白回頭是岸，停止政治操作，盡速審查財政收支劃分法，真正讓地方取回應有的公平正義，讓資源往真正需要的縣市傾斜，而非再度製造新的不平等。