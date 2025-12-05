柯文哲提2024藍白合破裂稱呼「好笑」 國民黨：盼公正制度 與白不相悖

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲昨同台直播，柯文哲再提2024總統大選前夕，藍白合破裂的往事。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說，2026必須藍白合，獲得最大的勝利；國民黨發言人暨立委牛煦庭說，過去的不愉快已過去，現有國會合作而有較好的基礎，藍白合盼有公正制度，與民眾黨立場不相悖。

黃國昌、柯文哲昨合體直播。談到是否會跟國民黨主席鄭麗文見面、明年選舉藍白合等，柯文哲表示，不用為了見面而見面，他現在也不是黨主席。藍白合作只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，「那個讓3%、6%，那實在太好笑。」

傅崐萁說，藍白合是毋庸置疑，在野黨緊密結合，就是2026必須藍白合，獲得最大的勝利；2028年一定會出現最強的一組人能夠贏回中華民國，贏回台灣，贏回一個真正民主自由的政權，不再是賴清德總統這樣的高壓統治、獨裁專政，且用司法、政治追殺在野黨。人民的眼睛是雪亮的，一定會讓賴清德政權在2028年下台。

國民黨團書記長羅智強說，藍白繼續合作，一起來監督執政黨。

牛煦庭說，過去的不愉快已過去，現在比以前好些的地方是至少有國會合作，一個較好的基礎，所以互信比起過去的時代稍微好些，雙方都已經釋出很大的善意。不管是國民黨內的人才競逐或是未來藍白合作，都希望可以有公平、公正、公開的制度，這點跟民眾黨的立場並不會相悖太遠，所以他反而樂觀解讀這樣的消息。