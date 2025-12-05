財劃法覆議失敗 地方補助款維持國民黨團版

立法院2024年通過新版「財政收支劃分法」分配公式有誤，近期再度通過國民黨團提出新的修正版本，但行政院認為窒礙難行，因此提出覆議。立法院5日進行覆議案投票，表決結果維持原決議59票、反對原決議50票，支持維持原決議超過全體1/2人數，財劃法覆議失敗。

立法院會日前三讀再度修正新版財劃法，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。行政院已窒礙難行為由，再度提出覆議。

立法院長韓國瑜4日主持朝野協商，研商行政院提出的財劃法覆議案。會中朝野並未達成共識，民進黨團主張讓行政院長卓榮泰來立法院報告，藍白黨團則堅決不同意；最後由韓國瑜宣布，覆議案直接於院會進行投票表決，不邀卓揆報告。

立法院上午11時10分完成投票作業，後續進行開票，表決結果維持原決議59票、反對原決議50票，支持維持原決議超過全體1/2人數，韓國瑜宣布「原決議予以維持」，意即覆議案確定失敗，此為卓榮泰第八次提出覆議並且失敗收場。

此外，總統府已於3日公布11月21日三讀的財劃法，就分配公式錯誤導致345億元統籌分配稅款無法分配進行修法，並溯及至今年3月21日起生效。此次三讀條文規範，計算直轄市、縣市各項分配權數中，均加入「不含離島」等字；計算離島三縣市各項分配權數，改為「占離島三縣（市）」。