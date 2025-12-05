快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

公督盟籲國民黨團撤回「助理費除罪化」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
公督盟和時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟上午舉行記者會，嚴正警告提案、連署的28位國民黨立委，呼籲立即撤回「助理費除罪化」修法。記者邱德祥／攝影
公督盟和時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟上午舉行記者會，嚴正警告提案、連署的28位國民黨立委，呼籲立即撤回「助理費除罪化」修法。記者邱德祥／攝影

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，此案日前在立法院會交付委員會審查。公督盟等團體今天舉行記者會表示，統計過去五年，全台已有超過數十名民代，因涉嫌詐領助理費遭檢調約談、起訴或判刑，其中很多人不當挪用的金額動輒上百萬，這不僅是民主社會遭貪汙侵蝕的警訊，更暴露出我國公費助理長期黑箱與缺乏監督的致命漏洞。

公督盟批評國民黨立委陳玉珍，卻配合全國縣市議長聯誼會提出「助理費除罪化」修法，主張將助理費改為「議員統籌」、「免檢據核銷」。這項備受爭議的法案已被排入今天的立法院院會，準備在毫無社會對話的情況下強行送入一讀，形同替民代貪汙背書。讓國家公帑淪為私人小金庫，同時也將基層助理的勞動權益全面推向深淵。

公督盟和時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，嚴正警告提案、連署的28位國民黨立委應該立即撤回讓貪汙合法化的修法。公督盟同時呼籲朝野各黨，切勿再以「歷史共業」當成推卸責任的藉口，真正負責任的國會應該正面制度問題，朝向「助理聘用透明化」、「助理任用專業化」、「助理待遇正常化」的三大改革方向，讓台灣民主徹底擺脫貪汙陋習，真正邁向透明、廉潔的民主議會，重獲民眾信任。

公督盟 貪汙 國民黨

延伸閱讀

助理費除罪化立院爭議聲中付委 傅崐萁喊「別扭曲」：這是保護助理

陸方未預告遣返10詐欺犯 陳玉珍：是尊重台灣法治不是挑釁

翁曉玲提修法貪5萬以下免罰挨批 民進黨團：支持調整刑度

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

相關新聞

卓榮泰8連敗 立法院59：50否決財劃法覆議案

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決。這是行政院長卓榮泰任內第8次提復議案，稍早在藍白席次多數...

財劃法覆議案不邀卓揆說明 鍾佳濱：藍白縮頭烏龜、國會蒙塵

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，未邀行政院長卓榮泰列席說明，各黨團各推派一人發言，並繼續院會進行記名投票表決...

助理費除罪化立院爭議聲中付委 傅崐萁喊「別扭曲」：這是保護助理

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，同時提案修法「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定助理費由立...

柯文哲提2024藍白合破裂稱呼「好笑」 國民黨：盼公正制度 與白不相悖

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲昨同台直播，柯文哲再提2024總統大選前夕，藍白合破裂的往事。國民黨立院黨團總召傅崐萁今說...

財劃法覆議未過 綠委轟：農業縣藍白委讓家鄉淪二等公民

蔡易餘等6位民進黨立委今天共同表示，立法院今天否決了行政院對「財劃法」覆議案，將嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強...

公督盟籲國民黨團撤回「助理費除罪化」

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，此案日前在立法院會交付委員會審查。公督盟等團體今天舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。