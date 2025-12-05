公督盟籲國民黨團撤回「助理費除罪化」

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，此案日前在立法院會交付委員會審查。公督盟等團體今天舉行記者會表示，統計過去五年，全台已有超過數十名民代，因涉嫌詐領助理費遭檢調約談、起訴或判刑，其中很多人不當挪用的金額動輒上百萬，這不僅是民主社會遭貪汙侵蝕的警訊，更暴露出我國公費助理長期黑箱與缺乏監督的致命漏洞。

公督盟批評國民黨立委陳玉珍，卻配合全國縣市議長聯誼會提出「助理費除罪化」修法，主張將助理費改為「議員統籌」、「免檢據核銷」。這項備受爭議的法案已被排入今天的立法院院會，準備在毫無社會對話的情況下強行送入一讀，形同替民代貪汙背書。讓國家公帑淪為私人小金庫，同時也將基層助理的勞動權益全面推向深淵。

公督盟和時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，嚴正警告提案、連署的28位國民黨立委應該立即撤回讓貪汙合法化的修法。公督盟同時呼籲朝野各黨，切勿再以「歷史共業」當成推卸責任的藉口，真正負責任的國會應該正面制度問題，朝向「助理聘用透明化」、「助理任用專業化」、「助理待遇正常化」的三大改革方向，讓台灣民主徹底擺脫貪汙陋習，真正邁向透明、廉潔的民主議會，重獲民眾信任。