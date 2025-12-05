接見日台協會會長 卓揆歡迎日本藝人來台表演：一定滿場

行政院長卓榮泰今天接見來台參加台日經貿會議的日本台灣交流協會會長隅修三一行。卓榮泰表示，日本首相高市早苗日前對台海地區穩定和平的一席談話，並在高壓下堅持這種正義與和平，讓我方非常感動。他並說，特別歡迎日本的偶像歌手都來台表演，一定能獲得滿場的歡迎。

卓榮泰表示，隅修三會長此行來台參加第49屆台日經濟貿易會議，簽署「台日數位貿易協議」和「地區海關合作備忘錄」，會議圓滿成功，感到相當高興。

他特別提到，隅修三日前表示不容任何武力威脅手段，片面改變現狀，他特別感謝；尤其日本首相高市早苗日前對台海地區穩定和平的一席談話，也讓我方非常感動。

卓榮泰強調，這代表一種正義與和平，對於高市首相、日本政府和國人能在高壓下繼續堅持這種正義與和平，令人非常感謝。他並提到，最近很多國人出國時，都把目的地改為日本，我們也特別歡迎日本的表演團體、偶像歌手都來台表演，一定會滿場的歡迎。

卓榮泰說，賴總統最近有幾項重要談話，首先是提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」與特別預算，向世界表達我們有決心和能力捍衛和平與主權，真正的和平必須要有真正的實力，他真心希望台灣無事、日本無事。他最後建議隅修三在台期間，可以吃台灣的日本料理，不僅能感到台灣人的感謝，也會覺得台灣的日本料理真的很好吃。