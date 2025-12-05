柯文哲批賴總統通匪 總統府：不評論情緒性發言

賴清德總統接受紐約時報「交易錄峰會」（DealBook Summit）視訊專訪表示，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟問題。民眾黨前主席柯文哲昨表示，「通匪，控告賴清德通匪」。對此，總統府發言人郭雅慧今天表示，「這個情緒性的發言，我就不做評論。」

我政府針對「小紅書」發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。網友和國民黨立委賴士葆都表示，台灣自詡網路自由，現在也走向要「翻牆」的一天。

郭雅慧表示，內政部在第一時間就跟國人報告說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格。「我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持。」