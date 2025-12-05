卓榮泰提8次覆議案 今再吞敗 傅崐萁：早應該下台

立法院會今開全院委員會，處理行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」所提出的覆議案，此為行政院長卓榮泰任內第8度提出覆議案。國民黨立院黨團總召傅崐萁批卓揆把覆議當兒戲，明明是賴清德總統的秘書長，根本無法當閣揆的人早應該下台。

針對行政院針對新版財劃法提出的覆議案，傅崐萁說，一定會守住國會的尊嚴。至今卓榮泰不曾就財劃法的問題，跟在野黨協商，史上最無能也最沒有誠意。相信卓榮泰應該是願意來協商，但賴清德總統不准卓揆來協商。一個獨裁政權就是這樣產生，希望任何事情，朝野都應該要溝通。

傅崐萁說，民主國家政府向國會提出覆議案，當覆議沒有通過，就應該自己請辭下台，但很遺憾看到卓榮泰把覆議案當兒戲，短短一年多當中，8度提出覆議案，中華民國史上總共也不過6次覆議案，卓榮泰一人就提了8次，對此深刻表達譴責。

傅崐萁說，一個既沒有能力又沒有誠意治國的人，為何在這個位子，因為完全聽命於賴清德，甚至連跟在野黨協商的資格都沒有，因為賴清德沒有授權，明明是秘書長、根本無法當閣揆的人早應該下台。

國民黨團書記長羅智強說，鬧劇鬧夠了，昨日協商時，連卓榮泰來報告，國人恐怕已無興趣。去年7月請行政院提出院版財劃法修法草案，聲聲慢，慢到立法院三讀財劃法後，才來後面的蓋牌，也講不出公式，講不出計算細項，擺明踐踏立法院通過的財劃法。不是不能有討論，但起碼先等新版財劃法上路一年後，再針對新版財劃法有需修正的部分再修正，不要當賴皮的覆議院長。

國民黨發言人暨立委牛煦庭說，正常憲政國家中，覆議案若無通過，內閣首長會以辭職負起政治責任，但純乎於個人，是否用高標準自我要求，顯然民進黨政府不具備這樣的條件。若政府腰桿可以軟一點，更尊重國會在野聯盟的意見，好好坐下協商，採納在野建議，會不會衝突少一點，有些國政可順利推動？為什麼凡事都要以對抗的心態來面對，用對抗的心態難道有得到人民的祝福？

牛煦庭說，卓榮泰在歷史留名，變成「覆議院長」，滿可惜的。卓揆本人私下理性，問題是恐怕也被整個政治氛圍綁架，為何要繼續讓極端政治綁架國政？