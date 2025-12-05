為財劃法爭議槓上了！劉和然加猛力道批蘇巧慧「出賣糟蹋新北」

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
劉和然再度為財劃法槓上綠委蘇巧慧。圖／取自劉和然臉書
劉和然再度為財劃法槓上綠委蘇巧慧。圖／取自劉和然臉書

財政收支劃分法爭議未解，新北市副市長劉和然連日與代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧槓上，劉今日再度發文抨擊，蘇巧慧委員總是把「爭取預算」掛在嘴邊，說是妳的「責任」，但若制度公平，新北400萬人應得的錢，為什麼需要妳去「爭取」？為什麼要看行政院心情與臉色？

劉和然說，蘇巧慧引以為傲的「爭取」，正好證明了現行制度對新北的虧欠，新北市民要的是寫在法律裡的權利，不是看人臉色的施捨，請蘇委員別再玩文字遊戲，直接回答問題，誰是把新北變窮的幫兇？

劉和然表示， 「人口指標」是新北發展的關鍵命脈，行政院把人口指標從45% 狠砍到剩18%，蘇巧慧身為新北立委，一聲不吭？ 這不叫負責任，這是配合中央，這是對新北的結構性剝削，而不敢公開「試算表」究竟在怕什麼？ 口口聲聲說中央對新北好，那為什麼不敢要求行政院公開試算表？ 是不是怕數字攤開來，大家發現根本在護航中央、出賣新北？

劉和然說，他要再問蘇巧慧敢不敢現在就要求行政院，撤回那個「大砍新北人口權重六成」 的版本？敢，才是責任；不敢，就只是在糟蹋新北。

蘇巧慧表示，民進黨執政後，中央大力補助地方各項預算，讓新北市政府歲計賸餘逐年由負轉正，甚至新北市府在2025年已有55%，也就是過半比例之財源來自中央，但無論是統籌分配稅款還是中央補助款，新北市獲得的每一分錢都是來自市民辛苦繳納的稅金，透過立委與地方政府共同爭取回到家鄉建設，這是「責任」而非「施捨」。

蘇巧慧強調，過去十年她與不分黨派的立委共同爭取前瞻計畫、軌道建設與治水經費，都是中央與地方通力合作的成果，這些建設確確實實改善市民生活。若將中央依法編列、委員努力爭取的補助形容為「看臉色」，不僅抹煞了中央對新北的支持，也否定了許多基層公務員與民代奔走。

蘇巧慧重申，修正財劃法是要讓新北更好，她的目標始終如一，就是「新北市獲得的資源必須是全國最多」，財政劃分公式涉及人口、土地面積、財政能力等多重變數，不應只看單一指標就斷言優劣，重點在於要讓新北分得更多實質預算，只要能有益於新北財政，她都會全力爭取。

