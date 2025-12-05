快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法覆議案不邀卓揆說明 鍾佳濱：藍白縮頭烏龜、國會蒙塵

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。圖／聯合報系資料照片

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，未邀行政院長卓榮泰列席說明，各黨團各推派一人發言，並繼續院會進行記名投票表決。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。

鍾佳濱今上午受訪表示，很顯然藍白維持其掌握國會多數的作為，就是逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決，最後表決結果引發譁然，行政院認為窒礙難行而提出覆議時，藍白也不敢面對，一旦邀請行政院長卓榮泰說明，就會赫然發現，原來藍白倉促通過的財劃法，竟然跟過去通過的版本犯下同樣錯誤。

鍾佳濱指出，或許藍白認為犯錯原因一樣、行政院提出覆議的理由也一樣，就不邀請卓榮泰前來報告，不敢面對社會檢視，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。鍾佳濱說，在野黨是來監督行政權而非隱藏自己的錯誤，不敢把過去犯的錯，攤在陽光下接受社會各界的檢視。

行政院 鍾佳濱 財劃法 藍白

延伸閱讀

政院提財劃法覆議立院明表決 藍白拒邀卓榮泰列席說明

2027年全面禁廚餘養豬 卓揆強調防疫、去化、轉型及循環利用

翁曉玲提修法貪5萬以下免罰挨批 民進黨團：支持調整刑度

我訓練美勞工換關稅調降 鍾佳濱：欣慰 半導體產業舉世公認成就

相關新聞

財劃法覆議案今表決 卓揆恐吞8連敗

行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院院會今天將改開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決，在藍白...

助理費除罪化立院爭議聲中付委 傅崐萁喊「別扭曲」：這是保護助理

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，同時提案修法「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定助理費由立...

財劃法覆議案不邀卓揆說明 鍾佳濱：藍白縮頭烏龜、國會蒙塵

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，未邀行政院長卓榮泰列席說明，各黨團各推派一人發言，並繼續院會進行記名投票表決...

接見日台協會會長 卓揆：歡迎日本藝人來台表演 一定滿場

行政院長卓榮泰今天接見來台參加台日經貿會議的日本台灣交流協會會長隅修三一行。卓榮泰表示，日本首相高市早苗日前對台海地區穩...

卓榮泰提8次覆議案 今再吞敗 傅崐萁：早應該下台

立法院會今開全院委員會，處理行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」所提出的覆議案，此為行政院長卓榮泰任內第8度...

柯文哲批賴總統通匪 總統府：不評論情緒性發言

賴清德總統接受紐約時報「交易錄峰會」（DealBook Summit）視訊專訪表示，台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。