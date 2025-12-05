聽新聞
財劃法覆議案不邀卓揆說明 鍾佳濱：藍白縮頭烏龜、國會蒙塵
立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，未邀行政院長卓榮泰列席說明，各黨團各推派一人發言，並繼續院會進行記名投票表決。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。
鍾佳濱今上午受訪表示，很顯然藍白維持其掌握國會多數的作為，就是逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決，最後表決結果引發譁然，行政院認為窒礙難行而提出覆議時，藍白也不敢面對，一旦邀請行政院長卓榮泰說明，就會赫然發現，原來藍白倉促通過的財劃法，竟然跟過去通過的版本犯下同樣錯誤。
鍾佳濱指出，或許藍白認為犯錯原因一樣、行政院提出覆議的理由也一樣，就不邀請卓榮泰前來報告，不敢面對社會檢視，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。鍾佳濱說，在野黨是來監督行政權而非隱藏自己的錯誤，不敢把過去犯的錯，攤在陽光下接受社會各界的檢視。
