港媒：美國財長形容中台同是美國盟友

據報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前形容中國大陸（Mainland China）和台灣同是美國盟友。

香港英文南華早報昨天在報導中表示，在美國總統川普剛簽署一項加深了美國與台灣關係之際，貝森特週三在紐約時報舉行的DealBook高峰論壇上，作了以上表示。

據報導，當被問及華盛頓一些人對川普政府在台灣問題上長期奉行的戰略模糊政策表示擔憂時，貝森特說，「美國是中國的盟友，兩國關係保持不變。」

此外，有人要求貝森特澄清美國是否台灣的盟友時，他重申，「（美台）關係沒有改變」。

被問及如果北京試圖入侵台灣時，美國會否出手相助，貝森特拒絕回答，表示這是「假設性」問題。

報導表示，在論壇上，貝森特還警告說，「全球經濟的單點故障將是台島晶片供應的中斷」。

對於華盛頓一些分析人士擔心，如果美國在晶片製造領域自給自足，台灣在美國外交政策中的戰略價值將會降低，貝森特駁斥了這種觀點。

他說，「這就好比說，如果我買了保險……我的房子著火的可能性是會增加還是減少？降低風險並不意味著改變了什麼。」

另據報導，針對貝森特的上述言論，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇向該報發表聲明表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

他補充說，中國在台灣問題上的立場是「一貫和明確」，北京希望美國堅持「一個中國」原則和中美三個聯合公報。