助理費除罪化立院爭議聲中付委 傅崐萁喊「別扭曲」：這是保護助理

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，同時提案修法「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，將助理費除罪化。此案在立案助理圈內引發爭議。不過，立法院會今處理報告事項時，現場立委無表達異議，可付委審查。

地方首長、民代等均有因涉助理費案，身陷囹圄的例子。地方議會議長日前曾拜會國民黨立院黨團，表達盼黨團協助修法。國民黨團雖予以正面回應，不過最後由陳玉珍個人提案修法，其他計27位藍營立委連署。

根據陳玉珍提案，將現行規定，立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字。立法院撥款給公費助理的費用，改為撥款給立委一定數額，由立委統籌運用且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。提案說明也指，至於立委補助費如何運用以及運用是否妥當，僅對選民負政治責任，非屬「貪汙治罪條例」及「刑法」等法規範圍。

另外，陳玉珍提出「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」，助理費屬補助性質，由議員統籌運用，免檢據核銷，運用妥當與否僅對選民負政治責任，非屬貪汙治罪條例等法規範圍。

然而，陳玉珍提案修法助理費除罪化，在藍營助理圈內引發軒然大波，甚至有助理指根本是為貪汙除罪化預備。也有資深立院人士坦言，「確實會有不少漏洞可鑽」。

但有連署的藍委表示，助理費問題是歷史共業，這問題應該要解決，民進黨自己也想修，但民進黨自己不敢提，就想等國民黨自己提了後，再來攻擊國民黨。

國民黨團總召傅崐萁說，惡意媒體不要再三扭曲，有關助理費的修正案是進步法案，真正讓助理得到保障，薪資6萬元就是6萬元，不必再退5千、1萬回來，不要讓助理成為共犯。今天是保護這些助理，不管是地方助理、國會助理等，薪水不打折，真正保障這些助理。我國國會應趕上先進國家。