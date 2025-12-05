快訊

憂漲價！好市多會員費全球漲 恐輪到台灣了

「斷食善終」有爭議！恐危害障礙者生命自主權

《信號》男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

應對中共威脅 專家籲美派專員駐台強化能源韌性合作

中央社／ 華盛頓4日專電

台灣面臨中共封鎖風險，華府智庫專家今天表示，美台應考慮加強能源韌性方面的合作，美國應讓能源部、核子管理委員會等單位人員輪流進駐台灣；除了要確保自由社會免受武力脅迫，也必須讓能源系統免遭破壞。

強化能源安全是台灣因應北京可能對台進行隔離或封鎖的關鍵，華府智庫大西洋理事會（AtlanticCouncil）今天以「強化台灣能源韌性」為主題舉行線上座談，邀請大西洋理事會資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）及台灣國科會轄下智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）能源韌性組研究員兼任組長呂采穎等專家與會。

韋布斯特表示，美國和台灣應考慮加強能源韌性方面的合作，這將涉及人道援助、救災等領域，以及因應網路攻擊和破壞行動等風險。美國應該讓能源部、核子管理委員會（NRC）等單位的相關人員輪流進駐台灣，作為美台能源韌性工作小組的一部分，「這並不一定需要公開」。

他認為，美國應提供台灣實質性的協助，不應因為擔心激怒北京而裹足不前。

另一方面，韋布斯特指出，台灣已做了許多強化自我防衛的努力，包括承諾國防預算在2030年之前提高到國內生產毛額（GDP）的5%，並向美國軍購及採購農產品、能源等，「台灣這些努力值得肯定、也具建設性」。

他同時呼籲，必須注意常被忽略的其他威脅，其中之一就是能源韌性；必須確保自由社會免受武力脅迫，也要讓能源系統免於遭到破壞。

對於台灣面臨遭封鎖的風險，該如何強化自身能源安全及韌性，呂采穎根據模擬結果提出幾項建議。首先，提升海運物流的彈性至關重要，這需要區域性的合作，台灣可以和日本、南韓等可信賴的夥伴合作。

其次，保險是影響航運的關鍵因素，她指出，在更高風險下，需要有更高的保險費，船運公司才願意持續向台灣運送貨物，這部分的費用應由各國政府共同分擔。

另外，呂采穎表示，台灣仍須持續推動再生能源轉型並擴大電力儲能系統，以建立分散式能源系統，而非集中式的電網。除了高度依賴進口燃料外，台灣另一大弱點即是過度集中化的電力系統。

韋布斯特表示，台灣南部地區具有極佳的日照條件，這一點應被善加利用，發展太陽能以提升能源安全。

根據台灣經濟部能源署資料，2024年台灣有95.8%的能源來自國外進口。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）先前進行的兵棋推演顯示，若中國對台灣實施海上封鎖，可能會大幅削弱台灣的發電能力，最終導致全島無法正常運作。

再生能源 美國

延伸閱讀

宜蘭建築工地挖到「古船」？文化局已妥善保全木構件 請考古專家現勘

高雄某家長會長吸金20億潛逃 專家憂台灣跨國追查能力有限

百艘共艦布署東亞海域…專家：例行歲末冬操 考核後勤能量才是重點

ETF配息不等於到手現金 專家示警：「被動收入」其實很傷荷包

相關新聞

財劃法覆議案今表決 卓揆恐吞8連敗

行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院院會今天將改開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決，在藍白...

助理費除罪化立院爭議聲中付委 傅崐萁喊「別扭曲」：這是保護助理

國民黨立委陳玉珍提案修法「立法院組織法」，同時提案修法「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，明定助理費由立...

賴總統指樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲笑「通匪」、黃國昌嗆「資匪」

賴清德總統接受紐約時報專訪，談及中國目前經濟非常不好，「台灣樂意幫助中國解決各項問題」。民眾黨主席黃國昌4日表示，賴總統...

【專家之眼】美國商務部長的捧、殺戰術，台灣扛的住嗎？

美國商務部長盧特尼克在本周內接連受訪，溢於言表的興奮，一一補足先前川普總統說過的：美國的盟邦經常占我們便宜，但我不點名是...

紐時專訪國民黨主席鄭麗文：時間不站在台灣這邊

紐約時報4日刊登對國民黨主席鄭麗文的專訪。11月1日甫就任的她在該黨中央黨部受訪時表明，由於中國大陸迅速崛起，因此「我不...

連民生飲用水都管不好，還想要搞全民韌性社會

陽光、空氣、水，是人生存的基本需求。不談台灣近年愈來愈嚴重的空汙，現在就連喝進嘴裡的水都出了問題。台灣自來水公司（以下簡稱「台水」）與行政機關因為對供水品質與汙染源的疏忽與隱瞞，讓基隆與汐止數十萬戶居民竟然「喝油水」。連最基本的乾淨水都無法確保，我們談什麼全民韌性社會？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。