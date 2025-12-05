快訊

小紅書禁用年輕網友哀號 6大功能難取代：就像「中文Google」

台中男吃黑輪包包掉出「衝鋒槍」 耗費警力狂追查結果出爐

55歲男存2400萬從容退休 因三個失算「連滾帶爬找前部下」淪打工仔

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法覆議案今表決 卓揆恐吞8連敗

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
財劃法朝野大戰持續，今天立法院院會將開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決。圖／聯合報系資料照片
財劃法朝野大戰持續，今天立法院院會將開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決。圖／聯合報系資料照片

行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院院會今天將改開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決，在藍白席次多數優勢下，行政院長卓榮泰任內第八次提出復議案，恐怕將再次吞敗。

立法院會日前三讀修正財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；行政院已窒礙難行為由，再度提出覆議。

立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，研商行政院提出的財劃法覆議案。民進黨團主張讓行政院長卓榮泰來立法院報告，藍白黨團堅決表示不同意，認為直接表決即可；最後朝野無法達成共識，韓宣布，覆議案將於今天院會進行投票表決。

依照目前立法院會的規劃，立法院會將在9時30分起改開全院委員會，10時10分針對覆議案進行投票表決，預計在11時50分前就完成這次的覆議案投票，確定是否封殺覆議案。

國民黨團總召傅崐萁表示，此覆議案又創了中華民國憲政史上的特例，一任行政院長提了8次覆議案，同一個法案還可以提兩次覆議，這真的是滑天下之大稽。

民進黨團幹事長鍾佳濱反嗆，行政院兩次提出覆議案，要檢討的其實不是行政院，是被憲法法庭打臉的立法院的國會多數。民眾黨團總召黃國昌表示，卓榮泰要提覆議，就按照議事規則表決。

行政院 覆議案 立法院

延伸閱讀

行政院拍板2027禁廚餘養豬 張嘉郡喊話：儘早上路

政院提財劃法覆議立院明表決 藍白拒邀卓榮泰列席說明

禁廚餘養豬衝擊黑毛豬產業 蘇俊賓：市占率恐在2年內萎縮

昨夜宿行政院⋯身障團體代表今赴立院陳情 盼身障權法別淪照顧者辦法

相關新聞

財劃法覆議案今表決 卓揆恐吞8連敗

行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院院會今天將改開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決，在藍白...

賴總統指樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲笑「通匪」、黃國昌嗆「資匪」

賴清德總統接受紐約時報專訪，談及中國目前經濟非常不好，「台灣樂意幫助中國解決各項問題」。民眾黨主席黃國昌4日表示，賴總統...

【專家之眼】美國商務部長的捧、殺戰術，台灣扛的住嗎？

美國商務部長盧特尼克在本周內接連受訪，溢於言表的興奮，一一補足先前川普總統說過的：美國的盟邦經常占我們便宜，但我不點名是...

紐時專訪國民黨主席鄭麗文：時間不站在台灣這邊

紐約時報4日刊登對國民黨主席鄭麗文的專訪。11月1日甫就任的她在該黨中央黨部受訪時表明，由於中國大陸迅速崛起，因此「我不...

連民生飲用水都管不好，還想要搞全民韌性社會

陽光、空氣、水，是人生存的基本需求。不談台灣近年愈來愈嚴重的空汙，現在就連喝進嘴裡的水都出了問題。台灣自來水公司（以下簡稱「台水」）與行政機關因為對供水品質與汙染源的疏忽與隱瞞，讓基隆與汐止數十萬戶居民竟然「喝油水」。連最基本的乾淨水都無法確保，我們談什麼全民韌性社會？

拒答美協防問題…貝森特：美是中、台盟友 關係都未變

美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」生效，美國財政部長貝森特三日表示，美國同時是中國大陸與台灣的盟友，美國與兩方的關係並未改變。美國國務院表示，美台之間透過例行、定期的出訪與互動，來強化雙方強健的非官方關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。