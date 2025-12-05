【專家之眼】美國商務部長的捧、殺戰術，台灣扛的住嗎？

快訊

聯合報／ 盧信昌／台灣大學國企系副教授
美國商務部長盧特尼克近日受訪，談及台美關稅談判相關問題。（圖／路透社）
美國商務部長盧特尼克在本周內接連受訪，溢於言表的興奮，一一補足先前川普總統說過的：美國的盟邦經常占我們便宜，但我不點名是哪些國家？我沒說日本、我也沒說韓國。

當然，自從十一月底的中、美高層通話，川普也絕口不提台灣。

誠然，盧特尼克再次替台積電確認1000億美元的投資增加，以及有來自美光科技、德州儀器的光榮回歸到美國投資，種種跡象顯示：各方確實有認真在營造，台、美企業聯手的未來想像。

之前的一天，盧特尼克才意氣風發的說，日本跟韓國會到美國投資核電廠，以滿足美國投資到人工智能的大戰略；而且美國會取得一半的現金流。

當盧特尼克三日被問到台美關稅協議的內容，是否包括台灣的投資工業區，尤其承諾要訓練美國勞工上線，能夠生產先進半導體？他不願明確回答相關的進展，只強調：「他們當然會訓練我們的勞工。」

盧特尼克進一步說明，台灣在美國的投資總額達約3000億美元左右；「如果與台灣達成協議的話，投資金額還會更高」。約略同一時間的幕僚安排，賴清德總統，也在接受紐約時報的越洋專訪。

只是盧特尼克的訪問到後半段，竟直接言明：除了訓練美國勞工，美國的最終目標，竟然還要尖端供應鏈的移回美國！反觀，在本星期的立院詢答，台灣高層官員也提及台美關稅協議可以樂觀看待；最後結果，像是不做疊加，甚至會比暫定的20%，有更低的對等關稅率。

即使有經貿談判辦公室代表楊珍妮於立法院表示，沒答應要幫美國訓練人力，這些都不曾出現在談判條件中。但逐一比對台灣高層與美國商務部長的發言，令人不感到意外，但依舊要震撼的是：除了幫美國訓練人員來從事這類工作；半導體以及生技藥品的完整供應鏈要留在美國境內，這就是美國方面的總目標。

如今看來，所謂的「台灣模式」，就是必須拿傳家寶，換到高層的被公開摸頭。面對往下的232國安條款，從半導體的各類關鍵環節，以及川普總統慣性的得寸進尺，台灣執政團隊，你們當真準備好了嗎？

