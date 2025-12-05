聽新聞
拒答美協防問題…貝森特：美是中、台盟友 關係都未變

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
美國財政部長貝森特在紐約時報「交易錄峰會」發表談話。 （法新社）
美國總統川普二日簽署「台灣保證實施法案」生效，美國財政部長貝森特三日表示，美國同時是中國大陸與台灣的盟友，美國與兩方的關係並未改變。美國國務院表示，美台之間透過例行、定期的出訪與互動，來強化雙方強健的非官方關係。

「台灣保證實施法案」要求國務院定期檢討並更新與台灣交往的相關規範，國務院發言人三日表示，這屆政府非常清楚表示，美國長久以來對台承諾不變，如過去逾四十年來一樣。

南華早報報導，貝森特出席紐約時報「交易錄峰會」，紐時專欄作家兼特約主筆索金問到華府部分人士憂心川普政府在台灣問題上長期奉行的「戰略模糊」政策，貝森特表示：「美國是中國的盟友，這種關係沒有改變。」

根據影像片段，索金追問「是中國，不是台灣嗎」，並表示想釐清貝森特剛剛的發言時，貝森特補充說，「也包括台灣」，並重申「關係沒有改變」。

此外，貝森特拒絕回答美國是否會在中國試圖入侵時協防台灣，稱這是「假設性」問題。中國駐美大使館未立即回應詢問。

貝森特 台灣保證實施法案 國務院 川普 台灣問題 對台 美台 紐約時報

