紐時視訊專訪 賴總統：樂意幫助中國解決經濟問題

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統接受紐約時報「交易錄峰會」（DealBook Summit）視訊專訪。 （法新社）
賴清德總統接受紐約時報「交易錄峰會」（DealBook Summit）視訊專訪。 （法新社）

賴清德總統接受紐約時報「交易錄峰會」（DealBook Summit）視訊專訪內容，四日凌晨播出。被問及如果中國入侵台灣，美國協防台灣的機率；賴總統並未正面回答，他僅表示，美國總統川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。

賴總統指出，台灣與美國雖沒有正式邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會一九七九年通過「台灣關係法」，也感謝雷根總統一九八二年提出對台灣的六項保證，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台美關係的確堅如磐石。

賴總統說，非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所在意的貿易逆差問題，也可以深化台美經貿關係，更進一步強化友盟關係。

中國大陸國家主席習近平曾表示，解放軍的目標是在二○二七年前具備以武力奪取台灣的能力。談到北京「時間表」，賴總統說，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備」，不管解放軍何時要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則。

賴總統說，「我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能獲得。」所以要提高國防預算、強化國防力量，減少對中依賴，強化經濟韌性，與民主陣營站在一起，發揮肩並肩力量、發揮嚇阻效果，以備戰來達到避戰與和平。

賴總統提到，中國目前經濟非常不好，非常希望習近平在中國經濟內部競爭的時候，考慮的不是在於如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好；台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟問題。

